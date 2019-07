Cruz Roja renueva sus presidencias comarcales entre las polémicas dimisiones en Astorga Toma de posesión de las presidencias comarcale de Cruz Roja Española en León. Después del abandono de la mayor parte de los voluntarios de la asamblea comarcal por la «imposición de una nueva presidenta», la institución nombra a catorce presidentes que serán los encargados de llegar a todos los rincones de la provincia MARINA ROJO Lunes, 29 julio 2019, 15:02

Trabajar por los más vulnerables. Es el mandato que tienen desde este lunes, los catorce presidentes comarcales de Cruz Roja que han tomado posesión en el cargo, en un acto presidido por el presidente autonómico, José Varela, y la presidenta provincial, Victoria Seco, entre otras autoridades. Se ponen así a trabajar por la provincia estos cargos, que algunos ya renuevan.

El nombramiento se produce en un momento de tensión dados los ceses en la asamblea de Astorga provocados por el nombramiento de una presidenta «de la pandilla de Victoria Seco», según protestaron los voluntarios.

La presidente de la institución en León, Victoria Seco, se defendía de las acusaciones de los voluntarios que dimitieron de forma masiva, alegando que «tanto el presidente autonómico como el provincial me trasladaron que había que cambiar al encargado de Astorga, y he puesto a una persona que es de mi confianza, que viene con ganas de trabajar». «Con ganas de que todo el mundo se quede y no haya ningún cese ni ninguna dimisión como ha habido», la presidenta provincial se ha referido a estas bajas que dejaron la asamblea comarcal bajo mínimos.

Presidentes comarcales Astorga Dª. Mª Almudena Sobrino Herrero (delegada especial Bembibre D. José Andrés Rodríguez Rodríguez Boñar Dª. Mª del Carmen Alonso de Lera Cistierna D. Dionisio De Francisco Romo Fabero Dª. Jessica Rodríguez Ramón Hospital de Órbigo Dª. Teresa Gómez Cabrera La Bañeza Dª. Sonia Esperanza Fernández Castro La Magdalena Dª. Carmen Alonso Díaz La Robla D. Justo Ferreras Álvarez Ponferrada D. José Ángel Luna García Sahagún D. Acacio Díaz Alonso Valencia de Don Juan Dª. Belarmina Santamarta Blanco Villablino D. Juan Manuel Rodríguez González Villafranca del Bierzo D. Carlos Figueroa Solanas

Una labor de voluntariado repartida por las sedes de todo el territorio que intentará llegar a todos los rincones, de forma altruista y no remunerada. «Conocen muy bien la realidad de cada uno de los pueblos y de las comarcas por lo que pueden ayudar a personas mayores, discapacitados y a todos los que lo necesiten», aseguró Victoria.

Los voluntarios acompañados de más de 100 personas, entre ellos, médicos, enfermeros e informáticos, intentaran cubrir en la medida de lo posible cualquier necesidad que surja. Comprometidos con los fines de la Cruz Roja, una institución que se creó hace 156 años, los presidentes lucharan contra la soledad, la violencia, los desastres naturales y centrados de forma muy necesaria en el mundo rural.

En la toma de posesión que tuvo lugar este lunes los presidentes juraron y se comprometieron con un cargo que pone fin al proceso electoral que la institución comenzó a finales del pasado año. «Comprometidos por y para las personas» se ponen manos a la obra en la labor, que según su presidente autonómico, deberán realizar a partir de ahora estos catorce cargos.