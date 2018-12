UPL critica el «gasto injustificado» en iluminación con motivo de los 40 años de Constitución La bandera de España, sobre el Ayuntamiento de Ordoño. Los leonesistas recuerdan al equipo de gobierno «la necesidad de reposición y mantenimiento en la iluminación de los barrios» LEONOTICIAS León Lunes, 3 diciembre 2018, 18:03

UPL ha querido llamar la atención este lunes sobre el gasto por parte del equipo de Gobierno del Partido Popular «de nada menos que 9.000 euros para el alquiler de 18 proyectores con diseño de la imagen de la bandera de España para otros tantos edificios municipales de la ciudad de León con motivo de la celebración de los 40 años de Constitución».

La iniciativa, que fue aprobada en junta de gobierno local del 9 de noviembre a instancias del concejal de Infraestructuras, «se une al fiasco de la iluminación navideña de este año», de forma que «no podemos más que concluir que el Partido Popular gasta y despilfarra el dinero de todos los leoneses en algo superfluo, innecesario y que nadie había pedido, y que en todo caso debería de haber pagado el gobierno de España, cuando existen otras muchas necesidades, no ya solo de índole social o de infraestructuras, sino incluso en agravio comparativo en relación con la iluminación navideña».

No hace un mes que desde UPL denunciaba «los problemas de iluminación viaria en los barrios de la ciudad de León, entendiendo prioritario la reposición de aquellas luminarias que no funcionan que, en definitiva, sí que prestan un servicio real a los ciudadanos, y sin que a pesar del tiempo transcurrido en muchas zonas no conste la reposición de las mismas con el peligro que ello conlleva en las horas nocturnas».

Por todo ello desde Unión del Pueblo Leonés exigen que, «si bien el equipo de gobierno del Partido Popular puede aprobar contratos de obra menor sin necesidad de aprobación del pleno municipal, precisamente por ello deben de tener el máximo celo para que estos contratos se adecuen a las necesidades reales de la ciudad del momento, y no al simple capricho del momento, realmente injustificado».