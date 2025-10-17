Las Cortes se comprometen a garantizar la continuidad del ciclo de Planta Química del IES Padre Isla La iniciativa planteada por UPL fue aprobada con el rechazo del PP y demandaba flexibilizar el cupo de matrícula necesario y tener en cuenta su «singularidad y valor estratégico»

Leonoticias León Viernes, 17 de octubre 2025, 12:24

UPL afirma haber logrado el compromiso de las Cortes de Castilla y León para garantizar la continuidad del ciclo de Planta Química del IES Padre Isla de León. La Proposición No de Ley (PNL), defendida por el procurador berciano de la formación leonesista, José Ramón García, demandaba flexibilizar el cupo de matrícula necesario y que se tenga en cuenta «su singularidad y su valor estratégico».

García lamentó la intención de la Junta de cerrar este ciclo, lo que supondría, a su juicio, «un nuevo golpe a la oferta educativa de la provincia», máxime en León, donde tiene un gran peso el ámbito químico y farmacéutico, «un sector consolidado y prometedor».

En este sentido, remarcó que la iniciativa presentada pide algo «tan sensato como justo» como es mantener el ciclo formativo desde su primer curso y flexibilizar el cupo mínimo de matrícula exigido para su continuidad. «La educación pública no puede regirse únicamente por criterios numéricos, es una herramienta estratégica, un instrumento para vertebrar el territorio, garantiza la igualdad de oportunidades y para asegurar que el futuro no dependa del código postal», señaló.

El procurador berciano de UPL enfatizó en la posición del IES Padre Isla «un centro referente» en formación técnica y profesional en León, a lo que suma ese «potente polo» químico y farmecéutico existente en León. «Las empresas demandan este tipo de perfiles, por lo que mantener este ciclo formativo no es romanticismo, es coherencia económica, visión territorial y responsabilidad institucional».