Las Cortes aprueban construir un nuevo edificio para los alumnos del centro de Educación Especial de León

La propuesta, presentada por UPL, salió adelante con los votos a favor de todas las formaciones salvo el PP para solventar la situación del centro Sagrado Corazón que se ha quedado «pequeño, saturado y tensionado».

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:07

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este viernes la Proposición No de Ley (PNL) para iniciar «cuanto antes» la construcción de un nuevo edificio para hacer frente al exceso de aforo del centro de educación especial Sagrado Corazón ubicado en el barrio de La Lastra de León.

El procurador berciano de UPL, José Ramón García, defendió esta iniciativa en la Comisión de Educación ante la «situación de creciente matrícula» de este centro y la «falta de espacio existente ya en el mismo» para poder ofrecer adecuadamente los servicios educativos.

El leonesista consideró «necesaria, urgente y profundamente justa» esta propuesta en un centro que «está sufriendo una situación límite que no puede prolongarse más tiempo». «Se ha quedado pequeño, saturado y tensionado hasta el punto de que se pone en riesgo «la calidad y la dignidad educativa», ha expresado García, que cifra en 30 alumnos nuevos en los dos últimos curso y 16 más en el actual, con sólo tres saliendo del centro.

Esta propuesta salió adelante en la comisión de Educación de las Cortes con los votos a favor de todos los grupos salvo los del PP, que votaron en contra.

