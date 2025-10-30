El II Congreso 'Ellas impulsan León' busca «tejer redes» para «impulsar el desarrollo empresarial del tejido femenino» en la provincia El alcalde de la ciudad destaca la «saga de mujeres empresarias y líderes de muchos sectores» existentes en León, que «contribuyen, apoyan y fortalecen el tejido empresarial»

Varias decenas de mujeres empresarias, emprendedoras y profesionales de la provincia de León participaron hoy en la segunda edición del Congreso de Mujeres Empresarias y Networking Estratégico 'Ellas impulsan León', con el objetivo de «tejer redes de apoyo, unión y colaboración para impulsar el desarrollo empresarial del tejido femenino en la región».

El evento estuvo conducido por Lula Ballarino, experta internacional en liderazgo y networking estratégico, que ejercerá de anfitriona, conductora y dinamizadora de una jornada que contó con «dinámicas activas, mesas redondas con emprendedoras y empresarias locales que contaron sus casos, historias, bloqueos y barreras y también con entrevistas en profundidad, además de charlas de inspiración y formación».

Ballarino celebró la participación masculina en el Congreso, lo que, según afirmó, permite «buscar un equilibrio en el que poder construir redes de colaboración, de trabajo y de networking con muchísima formación e inspiración».

Ponentes de gran prestigio

El Congreso de Mujeres Empresarias y Networking Estratégico 'Ellas impulsan León' está organizado por el Grupo de Mujeres Empresarias y Directivas del Círculo Empresarial Leonés, cuya coordinadora, Azucena Ramos, trasladó que el objetivo es que la cita sea «un lugar de encuentro» en el que poder «compartir experiencias y formación e incluso transmitir un apoyo mutuo entre todas las mujeres que lideran la provincia de León».

Para ello, el Congreso cuenta con «ponentes de gran prestigio», entre las que, además de Lula Ballarino, se encuentran María Escartín, experta en bienestar y productividad, que ofrecerá una ponencia sobre las claves para organizar tu tiempo y poder vivir, así como la directora de Fab Lab León, Nuria Robles, que hablará de niñas y tecnología.

Por su parte, el consultor en liderazgo y desarrollo organizativo, Raúl García, abordará el 'Liderazgo femenino extraordinario', al tiempo que también participarán la jefa de Comunicación y Sostenibilidad de Cocacola Noroeste, María Troncoso, y la periodista y directiva de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, Elsa González.

A la inauguración del Congreso acudió el alcalde de León, José Antonio Diez, quien lo definió como una ocasión para «trasladar la importancia y el empoderamiento de la mujer empresaria y emprendedora leonesa», así como «la relevancia y importancia que tiene tanto en el tejido económico como desde el punto de vista social y también desde el punto de vista de su aportación, que cada vez es más importante en todos los ámbitos».

«No cabe duda que, en el ámbito de la empresa, esta ciudad y esta provincia cuentan con una saga de mujeres empresarias y líderes de muchos sectores y que contribuyen, apoyan y fortalecen mucho más el tejido empresarial», destacó Diez, para quien eventos como el de hoy permiten «ahondar en formación y aprendizaje, compartir experiencias positivas y marcar la orientación y el camino de lo que ya es una realidad».