leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde José Antonio Díez, en el acto de inauguración de la segunda edición del Congreso. Peio García

El II Congreso 'Ellas impulsan León' busca «tejer redes» para «impulsar el desarrollo empresarial del tejido femenino» en la provincia

El alcalde de la ciudad destaca la «saga de mujeres empresarias y líderes de muchos sectores» existentes en León, que «contribuyen, apoyan y fortalecen el tejido empresarial»

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:11

Comenta

Varias decenas de mujeres empresarias, emprendedoras y profesionales de la provincia de León participaron hoy en la segunda edición del Congreso de Mujeres Empresarias y Networking Estratégico 'Ellas impulsan León', con el objetivo de «tejer redes de apoyo, unión y colaboración para impulsar el desarrollo empresarial del tejido femenino en la región».

El evento estuvo conducido por Lula Ballarino, experta internacional en liderazgo y networking estratégico, que ejercerá de anfitriona, conductora y dinamizadora de una jornada que contó con «dinámicas activas, mesas redondas con emprendedoras y empresarias locales que contaron sus casos, historias, bloqueos y barreras y también con entrevistas en profundidad, además de charlas de inspiración y formación».

Ballarino celebró la participación masculina en el Congreso, lo que, según afirmó, permite «buscar un equilibrio en el que poder construir redes de colaboración, de trabajo y de networking con muchísima formación e inspiración».

Ponentes de gran prestigio

El Congreso de Mujeres Empresarias y Networking Estratégico 'Ellas impulsan León' está organizado por el Grupo de Mujeres Empresarias y Directivas del Círculo Empresarial Leonés, cuya coordinadora, Azucena Ramos, trasladó que el objetivo es que la cita sea «un lugar de encuentro» en el que poder «compartir experiencias y formación e incluso transmitir un apoyo mutuo entre todas las mujeres que lideran la provincia de León».

Para ello, el Congreso cuenta con «ponentes de gran prestigio», entre las que, además de Lula Ballarino, se encuentran María Escartín, experta en bienestar y productividad, que ofrecerá una ponencia sobre las claves para organizar tu tiempo y poder vivir, así como la directora de Fab Lab León, Nuria Robles, que hablará de niñas y tecnología.

Por su parte, el consultor en liderazgo y desarrollo organizativo, Raúl García, abordará el 'Liderazgo femenino extraordinario', al tiempo que también participarán la jefa de Comunicación y Sostenibilidad de Cocacola Noroeste, María Troncoso, y la periodista y directiva de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, Elsa González.

A la inauguración del Congreso acudió el alcalde de León, José Antonio Diez, quien lo definió como una ocasión para «trasladar la importancia y el empoderamiento de la mujer empresaria y emprendedora leonesa», así como «la relevancia y importancia que tiene tanto en el tejido económico como desde el punto de vista social y también desde el punto de vista de su aportación, que cada vez es más importante en todos los ámbitos».

«No cabe duda que, en el ámbito de la empresa, esta ciudad y esta provincia cuentan con una saga de mujeres empresarias y líderes de muchos sectores y que contribuyen, apoyan y fortalecen mucho más el tejido empresarial», destacó Diez, para quien eventos como el de hoy permiten «ahondar en formación y aprendizaje, compartir experiencias positivas y marcar la orientación y el camino de lo que ya es una realidad».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos en dos atropellos en menos de un cuarto de hora en León
  2. 2 Rescatan a un hombre atrapado en su vehículo tras colisionar contra un camión
  3. 3 El futuro Palacio de Congresos se quita el último lastre de su abandono
  4. 4 León capital estira su influencia a 60 kilómetros con mucha más extensión y no tantos habitantes
  5. 5 Varias personas denunciadas por tenencia ilícita de armas, medios prohibidos y caza ilegal en León
  6. 6 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  7. 7 La variante de Pajares coge velocidad de vértigo con las mercancías
  8. 8 Primeras catas para levantar la Facultad de Medicina en dos módulos de 14.850 metros cuadrados
  9. 9 El viral y polémico curso de la ULE sobre Pedagogía Antifascista
  10. 10 La Bresh, la fiesta «más linda del mundo», vuelve a León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El II Congreso 'Ellas impulsan León' busca «tejer redes» para «impulsar el desarrollo empresarial del tejido femenino» en la provincia

El II Congreso &#039;Ellas impulsan León&#039; busca «tejer redes» para «impulsar el desarrollo empresarial del tejido femenino» en la provincia