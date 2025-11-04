Condenan a Telefónica por dejar sin servicio a un leonés tras el apagón del cobre La empresa deberá instalar el servicio comprometido y abonar 1.000 euros al afectado por daños y perjuicios

Leonoticias León Martes, 4 de noviembre 2025, 09:21

El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de León ha dictado una resolución que obliga a Telefónica de España a ejecutar un contrato de servicio que había firmado con un usuario de la provincia, instalar el servicio comprometido y abonar 1.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios, además de asumir todas las costas del procedimiento.

La transición tecnológica que está sustituyendo las líneas de cobre por nuevas redes de fibra y satélite ha dejado atrás a más de un usuario en zonas rurales. Uno de ellos, un vecino de la provincia de León, decidió acudir a los tribunales después de quedarse sin servicio de telefonía ni internet pese a haber contratado con Telefónica una conexión por satélite.

Ahora, una sentencia firme del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de León le da la razón y condena a la compañía a cumplir el contrato firmado y a pagar 1.000 euros en concepto de daños y perjuicios, además de las costas judiciales, explican desde el despacho que ha llevado el caso.

El fallo considera probado que el cliente contrató el servicio 'Movistar Max Satélite 200' en abril de 2024 -una oferta que debía sustituir la línea de cobre eliminada-, pero que Telefónica nunca llegó a instalarlo. Meses después, la empresa cortó la antigua conexión, dejando al usuario sin teléfono ni internet en su vivienda habitual.

El caso ha sido dirigido por el abogado Pablo Roberto Herrero, presidente ejecutivo de RBH Global, que consiguió acreditar el incumplimiento contractual y los perjuicios sufridos. «No se trata de un caso aislado. El apagón del cobre está afectando especialmente a quienes viven en zonas rurales, donde las alternativas técnicas no siempre llegan con la rapidez prometida», explica Pablo Roberto Herrero, quien subraya la importancia de que «los consumidores conozcan sus derechos y exijan el cumplimiento de los contratos».