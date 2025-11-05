El complicado itinerario peatonal del puente de los Leones: por carretera o callejón sin salida Los viandantes desoyen algunas de las señales instaladas con motivo de la obra de la nueva rotonda y acaban circulando en contrasentido con los vehículos

Rubén Fariñas León Miércoles, 5 de noviembre 2025, 08:18

Las obras siempre traen aparejadas una serie de consecuencias para los habitantes de un lugar. Es el precio a pagar por conseguir mejorar, en este caso, la movilidad en un punto muy concreto de la ciudad y uno de los principales nudos de comunicación en en centro de León.

La nueva rotonda que se está levantando ya en el entorno del puente de los Leones, y que permitirá dar salida directa desde Sáenz de Miera hacia el paseo de Salamanca, ha obligado a los conductores a armarse de valor ante los atascos generados en las horas punta. Y ahora le empieza a tocar pagar el pato a los peatones.

Ampliar Nueva rotonda en el puente de San Marcos.

Los viandantes deberían ir siguiendo las indicaciones para evitar dar rodeos innecesarios o cometer infracciones. Sin embargo, no están siendo pocos los que desoyen las normas.

Los cambios en los itinerarios

Los avisos, si caminamos desde Guzmán hacia la avenida de Palencia, se han ido colocando a las entradas del puente de los Leones. Primero fue en la acera de la derecha, advirtiendo de que el itinerario estaba cortado. Si bien, muchos seguían su camino y se veían obligados a dar un gran rodeo por el paseo de Salamanca hasta el paso de peatones del número 15.

Más tarde el corte se produjo en la acera que conecta la estación de Adif con Sáenz de Miera -en el tramo del hotel Riosol-. Esta situación obligaba a cruzar dos pasos de peatones para evitar la obra.

Y esta semana las obras han avanzado e impiden que los peatones que llegan por el puente de los Leones puedan cruzar Sáenz de Miera, hecho que se advierte a la altura de Guzmán.

Sin embargo, las dos vallas -que piden cambiar de acera para acudir a los Juzgados de León y las estacionse- están siendo desoídas por los viandantes, que avanzan hasta toparse con la obra.

En ese momento, la solución que están tomando, si los trabajos están en marcha, es caminar en contrasentido al tráfico rodado, por plena calzada, muchos de ellos portando maleta en mano para dirigirse a la estación de tren. Más fortuna hay si los operarios no están actuando, ya que se abren un paso provisional que permite acceder al paso de peatones de delante del hotel Riosol.

Lo correcto, en función de los carteles, sería tomar la acera derecha del puente, acudir al nuevo paso de peatones del paseo de Salamanca y seguir por avenida de Palencia hasta el cruce con Sancho el Gordo y Ana Mogas.

Las obras avanzan

Mientras, un buen número de operarios siguen acudiendo a diario a dar forma a esta nueva intersección en una zona altamente concurrida por el tráfico rodado.

Intentando compaginar que la circulación se mantengan con el avance de sus trabajos, se encuentran rematando el ensanchamiento de aceras en la avenida de Palencia y el paseo de Salamanca, esta última obligando a talar hasta tres sauces llorones.

También se empieza a vislumbrar la nueva rotonda que llegará coronada por un motivo ferroviario que reconozca la importancia del tren en el principal acceso a los barrios del Crucero y La Vega en la ciudad.

Las obras tenían un plazo de ejecución de seis meses, por lo que antes de finales de año deberían estar ejecutadas y dotar así de una nueva glorieta a este entorno.