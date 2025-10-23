La Comisión de Ética espera la «documentación necesaria» para avanzar en el expediente de Suárez-Quiñones «Ya he hablado, no tengo nada más que aportar», afirma el consejero de Medio Ambiente al ser preguntado por este asunto

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, comparecen en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La Comisión de Ética Pública espera contar con la «documentación necesaria» para seguir «avanzando» en el expediente referido al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras la comunicación enviada por el procurador Francisco Igea, exvicepresidente, por la autorización de una instalación de residuos en León a una empresa en la que figuraba como directivo el hijo del consejero, así como por permitir unas obras en una cabaña propiedad del mismo empresario.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, González Gago, que preside la Comisión de Ética Pública, informó de que este órgano analizó el pasado 15 de octubre el escrito enviado el 17 de septiembre por Francisco Igea, por lo tanto lo hizo -dijo- dentro del plazo previsto de un mes.

Acta de la reunión

Asimismo, el consejero de la Presidencia se remitió al acta de la reunión, celebrada entre las 12.15 y las 13.00 horas. Ese documento, ya publicado en la web de la Junta, indica que la Comisión de Ética Publica solicitó el pasado 30 de septiembre un informe a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada para conocer sus actuaciones en referencia a la denuncia presentada contra el consejero por un grupo de organizaciones ecologistas.

De momento, según señala el acta, este órgano acordó por unanimidad no continuar con la realización de más actuaciones hasta la recepción de la información solicitada a la Fiscalía, ya que todavía no había sido remitida. En consecuencia, añade, decidió la suspensión del plazo desde el día en que se solicitó el informe hasta la fecha de su recepción.

«Ya he hablado, no tengo nada más que aportar», afirmó el consejero de Medio Ambiente, presente en la comparecencia ante los medios junto al titular de la Presidencia.