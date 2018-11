El comercio leonés prevé un 30% más de facturación por las ventas del Black Friday El Black Friday sirve de impulso para favorecer las ventas en el mes de Noviembre. Los profesionales del sector admiten que este aumento repercute en una caída de las ventas anteriores y posteriores a esta festividad S. FERNÁNDEZ León Viernes, 23 noviembre 2018, 11:02

El Black Friday ha calado entre los consumidores leoneses y eso se refleja en las previsiones que maneja el pequeño comercio, que prevé, en estos días, un incremento en las ventas del 30% o 40%. Esta festividad de origen anglosajón ya se hay adaptado al comercio leonés, siendo muchos los clientes que esperan a esta fecha para realizar sus compras. Pero el auge de estos días produce una decadencia en los días anteriores y posteriores al viernes negro. «Un problema muy grave es que dos semanas antes y tres semanas después no se vende 'nada'», afirma, para este medio Javier Menéndez, presidente de Aleco.

El comercio tradicional se ha tenido que adaptar a este evento, aunque según señalan los pequeños comerciantes la propuesta no es la que mejor encaja en este tipo de negocios. «El comercio tradicional no necesita esta cosas, son modas importadas de fuera que no nos hacían falta, aunque siempre anima las ventas», señala Alfredo Martínez portavoz el comercio de la Fele.

Por otro lado, lo que comenzó como un día donde se aplicaban rebajas antes del periodo navideño, se ha convertido en más de una semana de descuentos en muchos de los comercios de la provincia de León.

División de opiniones

Donde hay división de opiniones es en la valoración de esta edición con respecto a las anteriores. Para Javier Menéndez, en esta ocasión descenderá el número de ventas con respecto a otras ediciones. porque «por mucho que nos cuenten, la economía no ha mejorado», mientras que por su parte el presidente de la asociación Centro León gótico, Juan Dópico, se muestra más optimista opinando que la tendencia es de seguir creciendo y «cada vez anima más al pequeño comercio».

Lo cierto es que el Black Friday es un impulso para favorecer las compras antes de la época navideña. «Da el un pistoletazo de salida a las compras navideñas alegrando un mes de noviembre que es muy triste», recalca Juan Dópico.