Las ciudades de Estados Unidos que llevan León en su nombre Más allá del mexicano León de Guanajuato, la toponimia de nuestra ciudad y provincia también deja su impronta en el gigante americano

Ana G. Barriada León Domingo, 26 de octubre 2025, 09:06

Bien sabido por todos es que León suele dejar huella. Su Reino, su historia y su pasado como origen del parlamentarismo hicieron de esta ciudad y de su provincia uno de los lugares más importantes del mundo. Y su legado es tal que se exportó por todo el globo.

Así lo refleja la toponimia. En el continente americano no son pocos los lugares que llevan en su nombre el recuerdo de León. Y es que no era extraño que en la conquista de nuevos territorios los colonos nombraran las poblaciones con la toponimia de sus zonas.

Si bien es cierto que el lugar más conocido que lleva León en su nombre -y con el que se suele confundir el de España- es la ciudad que se encuentra en el estado de Guanajuato, hermanada con nosotros, y que suma casi dos millones de habitantes, lo cierto es que la toponimia se extiende por localidades de Nicaragua o Argentina. En el propio México hay un estado que se llama Nuevo León.

Pero la huella leonesa llega también a Estados Unidos. El gigante americano bebe de la toponimia española. Así lo refleja un mapa publicado por el perfil en X -antiguo Twitter- de Gestas España, una cuenta que divulga personajes, datos y curiosidades de historia. En la publicación se aprecia cómo el nombre de las principales ciudades de España se replica en territorio estadounidense.

Las dos costas son las que aglutinan más nombres, aunque también se pueden observar en estados de interior. Cádiz, Valencia, Málaga, Toledo o Córdoba son algunas de las que aparecen en una lista donde no faltan ni Zamora ni Salamanca. Y, por supuesto, tampoco León.

Hasta cinco veces se puede leer nuestro nombre en el mapa para nombrar pequeñas localidades repartidas a su vez en cinco estados.

León en Estados Unidos León, estado de Kansas: es una ciudad ubicada en el condado de Butler, en el centro del país, y cuenta con cerca de 700 habitantes. Fue fundada en 1879.

León, estado de Iowa: se encuentra en el condado de Decatur y tiene unos 2.000 vecinos que viven al noroeste del país. Fue fundada en 1853.

León, Virginia Occidental: ubicada en el condado de Mason en la costa este, tiene poco más de 200 habitantes.

León, estado de Nueva York: se encuentra en el condado de Cattaraugus y roza la población de los 2.000 habitantes. Se encuentra muy cerca de la frontera con Canadá. Fue fundada en 1832.

León, estado de Oklahoma: esta pequeña localidad de un millar de habitantes se encuentra en el condado de Love y hace frontera con Texas.

Además de estas cinco ciudades, en Estados Unidos hay dos condados que llevan el nombre de León: uno de ellos se encuentra en Texas, su capital es Centerville y cuenta con 15.000 habitantes; el otro está en Florida. Tiene casi 300.000 vecinos y su sede se encuentra en Tallahasse. El origen de su nombre responde a Juan Ponce de León, el primer español en llegar a la península.