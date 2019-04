Ciudadanos quiere recuperar el diputado por León con Justo Fernández, que no volverá a ser concejal Foto de famiia de los candidatos al Congreso y al Senado de Ciudadanos por León. / Sandra Santos El partido quiere llevar en volandas a Albert Rivera y a Inés Arrimadas al Gobierno, defendiendo que León «necesita soluciones estructurales y que nos olvidemos del bipartidismo» NACHO BARRIO León Martes, 2 abril 2019, 18:44

Con un telón de fondo con historia, como es la Plaza de San Isidoro, Ciudadanos ha mostrado su apuesta para entrar en el Congreso y el Senado representando a León y a los leoneses, recuperando el diputado perdido tras las últimas elecciones generales.

Justo Fernández ha sido el director de orquesta de la puesta de largo de los candidatos de la formación naranja, mostrando la apuesta del partido liberal. «Lo que León necesita, como necesita España en general, son soluciones estructurales y olvidarnos de una vez del bipartidismo», defendía Justo Fernández a los pies de la Real Colegiata de San Isidoro.

En su intervención, en la que tuvo tiempo para avanzar que no repetirá como candidato a concejal en las municipales de la capital («es compatible, pero son dos responsabilidades muy importantes como para compatibilizarlas»), Fernández destacó que «esta candidatura la componen maestros, farmacéuticos, empleados y demás personas de la sociedad civil que queremos llevar a Inés Arrimadas y a Albert Rivera al Gobierno».

Galería. NB

María Isabel González, Elena Lafuente y Jorge Martínez acompañan en la lista a Justo Fernández, al tiempo que María del Mar Ordóñez, Luis Carlos Fernández Tejerina y Francisco Javier Panizo son los candidatos al Senado.

Luchar a muerte

El reto demográfico, presente en los discursos políticos durante las últimas semanas, también contó con su sitio en Ciudadanos. «Vamos a luchar a muerte por poder dar solución a los problemas de León», esgrimió el ahora concejal.

Aunque no desveló si Albert Rivera hará parada en León durante la campaña, Justo Fernández quiso sacar la cara por el partido. Preguntado por las últimas desbandadas en la formación liberal, afirmó que «en Ciudadanos no ha habido desbandadas, es un partido vivo y la gente sale y entra, no hay problema».