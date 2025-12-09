Cierra un parque en León por labores de mantenimiento sin fecha de reapertura El Ayuntamiento de León informa de que el tiempo estimado de estos trabajos será de una semana

El parque del Chantre en una imagen de archivo.

Leonoticias León Martes, 9 de diciembre 2025, 10:55

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano, está realizando labores de mantenimiento y limpieza en el Parque del Chantre por lo que este espacio permanecerá cerrado de forma temporal.

Estas actuaciones, encaminadas a que este espacio «se encuentre en óptimas condiciones para los ciudadanos, se prolongarán aproximadamente durante una semana», informan desde el consistorio.

Una vez concluyan se espera que el parque se vuelva a abrir con normalidad.