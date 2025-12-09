leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El parque del Chantre en una imagen de archivo.

Cierra un parque en León por labores de mantenimiento sin fecha de reapertura

El Ayuntamiento de León informa de que el tiempo estimado de estos trabajos será de una semana

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 9 de diciembre 2025, 10:55

Comenta

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano, está realizando labores de mantenimiento y limpieza en el Parque del Chantre por lo que este espacio permanecerá cerrado de forma temporal.

Estas actuaciones, encaminadas a que este espacio «se encuentre en óptimas condiciones para los ciudadanos, se prolongarán aproximadamente durante una semana», informan desde el consistorio.

Una vez concluyan se espera que el parque se vuelva a abrir con normalidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el empresario leonés propietario de Vega Sicilia
  2. 2 Más de una hora para apagar un coche parcialmente electrificado en León
  3. 3 Proyectan una residencia de ancianos por 300.000 euros en un pueblo de León
  4. 4 Estos son los premiados en la Feria de los Productos de León
  5. 5 Vecinos y turistas colapsan el centro de León durante el puente
  6. 6 El restaurante leonés que dice adiós a 25 años de historia y deja a Valdepiélago huérfano
  7. 7 Un joven herido tras volcar con su coche en una carretera de la provincia
  8. 8 Una mujer resulta herida en un accidente de tráfico en León
  9. 9 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  10. 10 Contraste en la hostelería de cara a Navidad: del «no está siendo lo esperado» al «estamos hasta arriba»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Cierra un parque en León por labores de mantenimiento sin fecha de reapertura

Cierra un parque en León por labores de mantenimiento sin fecha de reapertura