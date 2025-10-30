leonoticias - Noticias de León y provincia

Cielos nubosos este jueves en León

La lluvia dará tregua antes de un fin de semana de precipitaciones y las temperaturas se mantendrán estables

Borja Pérez

Borja Pérez

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:15

En el ecuador de la semana, la lluvia dará tregua en la capital leonesa, después de varios días con ciertos tramos de precipitaciones y antes de un final de semana que apunta a estar pasado por agua, al menos en lo que se refiere al viernes y al sábado.

Será aun así una jornada donde las nubes coparán un cielo que estará cubierto durante todo el día pero que, aun así, no reflejará un descenso contundente de las temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Temperaturas

En la capital, bajarán levemente las temperaturas, dejando las mínimas en cinco grados frente a los siete del miércoles y las máximas en 16 grados, uno más que en la jornada pasada.

El resto de puntos de la provincias exhibirán una tendencia similar, a expensas de Villablino, donde subirán las máximas y bajarán las mínimas, alcanzando una diferencia de 16 grados desde los 3 de la madrugada hasta los 19 del mediodía.

Ponferrada se quedará entre 8 y 18 grados, Astorga entre 4 y 18, Sahagún entre 4 y 17 y, por último, Posada de Valdeón se mantendrá sin apenas variaciones, con mínima de 7 grados y máxima de 17.

