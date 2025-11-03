leonoticias - Noticias de León y provincia

Accidente en Doctor Fleming. J,T,S,

El choque entre un bus y un vehículo obliga a desalojar a los pasajeros

El siniestro vial se produjo en la avenida de Doctor Fleming de León capital y hubo que esperar a la llegada a la Policía Local para que levantara acta

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:41

Un vehículo y un autobús urbano chocaban esta tarde en la avenida del Doctor Fleming, cerca de la confluencia con Demetrio Monteserín.

El siniestro, que se ha saldado sin heridos, obligaba a evacuar al grupo de pasajeros que realizaba la ruta de la línea 9C (Hospitales-Estación de Autobuses -por El Ejido-).

El chófer ha tenido que dejar el vehículo detenido en el carril izquierdo -sentido Michaisa- a la espera de que un responsable de la compañía y la Policía Local de León acudiera al lugar de los hechos y levantara atestado.

Durante más de media hora, el autobús ha estado ocupando uno de los carriles, provocando un pequeño atasco en una hora de poca afluencia de tráfico.

Trozos del vehículo en el asfalto. J.T.S.

Según testigos presenciales, el vehículo chocó contra el autocar al intentar cambiar de carril, impactando con la esquina trasera derecha y dejando parte de la delantera de su defensa en el asfalto.

El pasaje pudo acudir a la cercana parada de la plaza del Huevo para esperar un nuevo autobús y continuar su viaje.

