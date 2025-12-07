Sortean cheques regalo de 50 euros por votar a los mejores escaparates de la Navidad 2025 en León Los comercios participantes en la iniciativa también pueden hacerse con premio dentro de las tres categorías a concurso

A.P.C. León Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:20 | Actualizado 13:25h.

La Cámara de Comercio de León, atendiendo a la propuesta de las Asociaciones de Comercio de la ciudad y con la colaboración del Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León, convoca el tradicional concurso de escaparates navideños «Ciudad de León».

Vuelve el tradicional Concurso de Escaparates Navideños 2025 para engalanar la ciudad e incentivar la creatividad de los comerciantes. El registro de participantes, a través de la web habilitada al efecto, donde además se recogerá después la votación popular, está abierto hasta el miércoles 10 de diciembre de 2025.

Premios

Se otorgarán 500€ euros de premio para el escaparate ganador en cada una de las tres categorías a concurso: Más Navideño, Más Original y Más Tradicional.

Además, entre los votantes que participen, se sortearán cheques por valor de 50 euros cada uno para canjear en el comercio local durante estas fechas.

Esta acción «subraya la importancia de elegir el comercio local para hacer ciudad», según señalan los organizadores (Cámara de Comercio y Asociaciones) que «junto con el Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León, invitan a toda la ciudadanía a participar activamente, tanto votando en el concurso de escaparates como eligiendo las tiendas de barrio para sus compras navideñas».