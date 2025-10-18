leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de los leoneses en el taller de reanimación en San Marcos. LN

Cerca de 200 personas aprenden Reanimación Cardiopulmonar en San Marcos

La Gerencia de Atención Primaria y el Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León organizan un macrotaller en el centro de León

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 18 de octubre 2025, 14:59

Cerca de 200 personas participaron hoy sábado en la Plaza de San Marcos de la capital leonesa en un macrotaller organizado por la Gerencia de Atención Primaria de León, junto al Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León, en el que se abordó la Reanimación Cardiopulmonar (RCP), la cadena de supervivencia, la parada cardiorrespiratoria, la respiración boca a boca y la liberación de obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño.

La iniciativa se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de la RCP que se conmemoró el pasado jueves y contó con la colaboración del grupo de trabajo del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Complejo Asistencial Universitario de León y el Ayuntamiento de León.

El evento se dirigió a familiares y amigos de pacientes que puedan presentar necesidades de reanimación en un momento determinado, así como a la población en general, con el objetivo de tratar de salvar o aumentar significativamente las vidas de personas que sufren una parada cardiorrespiratoria, ya que la RCP mantiene el flujo de sangre con oxígeno al cerebro y otros órganos vitales hasta que llegue asistencia médica.

