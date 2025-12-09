CCOO Enseñanza rechaza la creación de un centro universitario sanitario privado en León El sindicato alerta de la amenaza que supone para la ULE en los grados de Enfermería y Fisioterapia

Leonoticias León Martes, 9 de diciembre 2025, 12:44

CCOO Enseñanza mostró su «rechazo frontal» a la apertura del centro universitario privado promovido por HM Hospitales en León, en colaboración con la Universidad Camilo José Cela. Para el sindicato se trata de un paso más en la implantación de la universidad privada en la provincia, iniciado con el centro universitario de la Universidad Católica de Ávila en Ponferrada, al que también mostró su rechazo.

El sindicato exige paralizar su implantación y realizar un estudio de impacto sobre la universidad pública. A su juicio, este tipo de centros responden a un modelo educativo basado en la rentabilidad empresarial y no en la calidad académica. En un momento -señalan en un comunicado- en el que la universidad pública ve aumentar su asfixia económica, este tipo de centros promueven «una oferta paralela de baja exigencia, escaso arraigo territorial y nulas garantías de equidad, que, además, contribuyen a amenazar el sistema público universitario».

Para Víctor Bejega, secretario general de CCOO Enseñanza León, «este centro confronta directamente con la Universidad de León en los campus de León y Ponferrada, donde ya se imparten los grados de Enfermería y Fisioterapia. Una competencia que se construye, no como alternativa de calidad, sino como un modelo de mercantilización educativa de baja calidad académica que pretende aprovechar un nicho de oportunidad para el negocio al amparo del desarrollo del grado de Medicina y del polo biosanitario».

Según Bejega, «bajo la promesa de creación de empleo y aprovechando la delicada situación de la provincia, pero también su potencial, se está abriendo la veda del lucrativo negocio universitario privado, cuyos nefastos resultados se pueden observar ya en Madrid que anticipa hacia donde se dirige en Castilla y León».

Ante esta situación, y como ya hiciera con la Universidad Católica de Ávila, CCOO exige transparencia total en la implantación, paralización inmediata del proceso hasta que se evalúe su impacto directo sobre la Universidad de León y refuerzo de las titulaciones de Enfermería y Fisioterapia de la ULE.