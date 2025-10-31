leonoticias - Noticias de León y provincia

Una parte del acto.

La Casa de León en Madrid se vuelca con un acto solidario para los leoneses afectados por los incendios

Se llevó a cabo el espectáculo musical titulado 'El rugido: artistas unid@s por León' promovido por la artista leonesa Daiana Gisel Dinamarca, en colaboración con Cruz Roja León y la asociación Tierras Quemadas

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:37

Comenta

En la tarde del viernes, 31 de octubre, se ha desarrollado en la Casa de León en Madrid el espectáculo musical titulado El rugido: artistas unid@s por León, un acto benéfico a favor de los leoneses afectados por los incendios del pasado verano. La Casa de León en Madrid ha contribuido cediendo sus instalaciones para poder realizarlo.

El espectáculo ha sido promovido por la artista leonesa Daiana Gisel Dinamarca, en colaboración con Cruz Roja León y la asociación Tierras Quemadas, que con su esfuerzo e infraestructura han ayudado a mitigar el dolor y las pérdidas a nivel humano, material, medioambiental… y lo seguirán haciendo.

Talento musical para el acto

La artista leonesa reunió a un buen puñado de talentos musicales para realizar este espectáculo en La Casa de León en Madrid, que con su actuación convirtieron en un auténtico «rugido » por un León, provincia en la que los devastadores incendios de este verano han hecho un daño irreparable.

En la primera parte del acto se rindió homenaje a la labor de Cruz Roja y a la asociación Tierras Quemadas que han estado ayudando desde el pasado verano, de manera material o económica. La colaboración económica en este acto solidario se canaliza a través de la Cruz Roja de León.

En la segunda parte se desarrolló el espectáculo musical, en el que intervinieron, poniendo música y textos en directo, los siguientes artistas: Dj Pla, Zot Belle, Rod Loayza, Mery D'Agostino, Ignacio, Carlos Miguel Cortés, Surman y María Jamroz. Además de la Casa de León en Madrid, han colaborado en el acto Casa Ezequiel en Madrid, La Crepería, Gata Negra Producciones y Embutidos AlCorte.

El acto, que hizo las delicias del público asistente, que disfrutó de las distintas actuaciones, fue presentado por Margarita Álvarez Rodríguez, miembro de la Junta Directiva la Casa de León en Madrid, quien, en nombre de la institución, manifestó la satisfacción por acoger este acto solidario y dio las gracias a la promotora del mismo, a todos los artistas y a los demás colaboradores, y a todas las personas que hayan realizado o realicen una aportación económica para este fin solidario.

Este es el segundo acto solidario relacionado con los incendios forestales leoneses que acoge la Casa de León en Madrid, tras Zarpazo a los incendios, celebrado el pasado 30 de septiembre.

