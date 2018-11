La cantante Miriam Fernández comparte en León su historia de superación y éxito de la mano de Unicaja Banco Miriam Fernández (izquierda), este jueves, momentos antes de su conferencia en León. / Peio García «La parálisis cerebral más importante que existe es el miedo», afirma Miriam Fernández durante su conferencia en León ELENA F. GORDÓN León Jueves, 8 noviembre 2018, 20:17

«La vida me ha enseñado tanto que me parecería un poco egoísta quedármelo para mí, por eso me gusta compartirlo porque he tenido la suerte de aprender a transformar todo aquello negativo que ocurre en cosas positivas». Así se expresa la polifacética Miriam Fernández, quien hoy ofreció una conferencia sobre motivación y superación personal en León, invitada por Unicaja Banco.

Para ella, que fue dada en adopción después de que al nacer los médicos le diagnosticasen una parálisis cerebral que le impediría andar, no hay metas imposibles. Sumergida en sus proyectos de teatro, televisión y preparando un libro que verá la luz en pocos meses, dedica parte de su tiempo a compartir su visión optimista de la vida, como hoy lo hizo ante un entregado auditorio.

Miriam, durante su conferencia este jueves en colaboración con Ceiss. / Peio García

«Mi meta para siempre va a ser seguir haciendo lo que me gusta con la gente que quiero», afirma esta entusiasta cantante que anima siempre a «no pensar en aquello que nos falta, sino en lo que tenemos y nos va bien». Asegura que con que ayude a sonreir a una persona cada vez que cuenta sus experiencias y su forma de afrontar las cosas, ya se siente satisfecha.

Para Miriam, «todo tiene un para qué, aunque no se vea, y cuando afrontas las cosas desde ese punto de vista, todo tiene sentido. Lo he podido comprobar; es la verdad. Lo que no tenemos que hacer es sentir miedo. La parálisis cerebral más importante que existe es el miedo», afirma con convencimiento.