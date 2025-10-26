El cambio de hora trae de nuevo noches gélidas a León Las lluvias desaparecen y dan paso a cielos muy despejados pero con temperaturas que no se recuperan

Las luces de Navidad ya pueblan el tramo superior de la avenida Alcalde Miguel Castaño en León en un cielo poblado de nubes.

Alberto P. Castellanos León Domingo, 26 de octubre 2025, 09:13

Sigue el ambiente fresco en León en un claro anticipo del invierno que, poco a poco, se va acercando. Lo notaremos mucho, sobre todo durante las noches y los amaneceres con heladas en muchos lugares.

El domingo comenzará con cielos muy nubosos pero pronto cambiará la situación. El sol se impondrá casi por completo tras una mañana en la que no se descarta alguna precipitación débil y aislada hacia el sur por la mañana.

Las temperaturas mínimas han iniciado esta madrugada un claro descenso que se intensificará la próxima con heladas en numerosas comarcas leonesas, sobre todo de montaña. Las máximas no sufrirán muchos cambios o subirán algunos grados durante las horas centrales del día gracias a la mayor presencia del sol. La sensación térmica será más baja por culpa de un viento del norte que soplará flojo en general.

La semana comenzará de forma muy similar aunque, a partir del martes por la noche, volverán las lluvias con una cota de nieve alta que irá bajando con el paso de los días gracias a un descenso térmico que se notará a partir del jueves si las previsiones se cumplen.