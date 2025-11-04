leonoticias - Noticias de León y provincia

Caño Badillo.

Una calle del centro de León permanecerá dos días cortada por obras

Se trata de una actuación para mejorar la red de abastecimiento de la ciudad

León

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:25

La Policía Local del Ayuntamiento de León informa de un corte de tráfico en la calle Caño Badillo los días 6 y 7 de noviembre por la ejecución por parte de Saleal de trabajos de mejora en la red de abastecimiento de la ciudad.

Las obras se ejecutarán de 8:00 a 15:00 horas y a partir de esa hora el tráfico quedará reestablecido.

