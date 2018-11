Brico Depôt asegura que apuesta por una 'venta de negocio' sin llegar a despidos en los centros Imagen de Brico Depôt en León. El grupo británico Kingfisher abandona la actividad en España y Portugal pero remarca que la viabilidad y beneficio de sus tiendas garantiza el futuro de la plantilla J.C. | J. NIETO León Jueves, 22 noviembre 2018, 13:58

Los trabajadores de Brico Depôt en León tienen este jueves una mezcla de «preocupación y temor». No es para menos. La mayoría de ellos vivían ajenos a las intenciones del grupo británico Kingfisher, accionista mayoritario y titular del negocio. Así que cuando éste anunció por sorpresa su intención de abandonar España y Portugal fue «un mazazo».

El alcalde de Valdefresno, término municipal en el que se ubica la firma en León, ha vivido con especial inquietud lo sucedido en las últimas horas. En su municipio son varios los vecinos que trabajan en este establecimiento.

«No me preocupan los impuestos que pagan al municipio, me preocupan las personas que trabajan allí, que en este caso son cerca de 60 las familias que dependen de su actividad. Yo apostaría por un mensaje de tranquilidad, no es la primera ocasión en la que hay un cambio de accionistas, ya ocurrió en otra ocasión y la actividad siguió con normalidad. Hay que ser cautos», remarca José Pellitero.

España y Portugal

El edil se ha puesto en contacto en las últimas horas en contacto con la firma y el mensaje es único: Kingfisher vende, pero no cierra. «Hay recorrido de futuro si todo va con normalidad», incide.

Mientras fuentes de la empresa citadas por El Norte de Castilla explican que a primera hora de la mañana del miércoles se informó a la plantilla de los planes de la compañía de abandonar España y Portugal.

«Las intenciones del grupo son abandonar los mercados de España, Portugal y Rusia, pero no hay fechas concretas, ni por supuesto será algo inminente», apuntan desde el departamento de comunicación de la empresa.

Llegados a este punto, las prioridades de la multinacional de bricolaje pasa por encontrar un comprador u operador para su negocio en los países en los que desea desinvertir, objetivo que no parece muy difícil si tenemos en cuenta que el negocio en España es rentable ya que, según datos que aporta Europa Press, Brico Depôt España, en su último ejercicio fiscal, logró un beneficio operativo de 2,2 millones de euros.

Actividad normal

«Abandonar estos mercados nos permitirá aplicar nuestra estrategia con mayor enfoque y eficacia en nuestros mercados principales, donde contamos o podemos alcanzar una posición de liderazgo», apostilló la consejera delegada, Veronique Laury.

A la vista de los 'mensajes cruzados' que llegan desde la vertiente empresarial y sindical la plantilla ha recuperado cierta tranquilidad. De momento la actividad se mantiene «con absoluta normalidad» por lo que se ha lanzado un mensaje de serenidad a los clientes.