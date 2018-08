Los bomberos denuncian la «falta de voluntad» de la Diputación para hacer parques «profesionales»

El presidente nacional de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP), David Herrero, denunció este lunes en Valladolid la «dejadez» de Castilla y León «respecto al resto de comunidades autónomas españolas» en la prestación del servicio. «Nos preocupa bastante la situación en Castilla y León, porque en otras regiones se están poniendo las pilas, trabajando en leyes que organicen los cuerpos de bomberos, y aquí se había avanzado un poquito pero ahora, de repente, vamos para atrás y está todo paralizado», lamentó asegurando que «parece que no quieren proteger a los ciudadanos y a sus bienes, cuando deberían ser lo más importante».

En su intervención, lamentó que, «en Castilla y León hoy en día las administraciones están cubriendo un servicio, no dando un servicio». «Son cosas distintas, porque lo que hacen es colocar en un camión rojo a unas personas (voluntarios de extinción de incendios) disfrazadas de bombero, y les da igual lo que se tarde en prestar el servicio y cómo se haga», aseguró.

A su juicio, «con el caso Enredadera se ha visto cómo se hace negocio con los cuerpos de bomberos, y cómo empresas privadas se quieren rifar servicios de bomberos y les da igual lo que se haga. Solo quieren sacar una rentabilidad cuando el servicio público no se debe basar en eso».

Según denunció el vicepresidente de la agrupación en Castilla y León, José Ignacio García, la falta de profesionales y de presupuesto para los bomberos profesionales es acuciante en la Comunidad. «Navarra, por ejemplo, cuenta con regulación propia desde 1996, y en la Comunidad Valenciana, con ley en vigor desde 2011, ya están trabajando en la tercera reforma de la normativa, mientras aquí hay una ley de 2007 a la que nadie hace caso y llevamos desde 2008 esperando a sentarnos para dar forma a una Ley de Bomberos que lo regule todo y haga justicia», explicó.

En ese sentido, entre los problemas más graves que detectan en la autonomía se refirió a la «escasez de personal», que provoca que en ocasiones se queden los «parques vacíos», la contratación de «bomberos a media jornada», y la permisividad para que «voluntarios hagan labores de profesionales».

Según explicó, en toda Castilla y León existen actualmente 17 parques profesionales de bomberos y «entre 70 y 80 de bomberos voluntarios», que no son reconocidos como agentes de la autoridad y no cuentan con la formación adecuada, a su juicio, para prestar el servicio. Para comparar la situación, explicó que en la provincia de Badajoz hay 19 parques profesionales (más que en toda Castilla y León), mientras que en provincias Burgos, Palencia, Ávila o León no existe ninguno. «No es normal», lamentó.

La situación en León, Ávila, Salamanca y Soria

Entrando al detalle, la agrupación denunció la «falta de voluntad» de la Diputación de León para «cumplir su palabra de crear parques de bomberos profesionales en la provincia». El tesorero de la CUBP-CyL, Alberto Paredes, subrayó que la agrupación apuesta por «un modelo de bomberos públicos y profesionales» y denunció la «privatización» del servicio, con el que «no se puede buscar hacer negocio».

Por su parte, el presidente de la CUBP-CyL, Julio Gutiérrez, puso sobre la mesa el «deterioro» del servicio de bomberos en la provincia de Ávila, que según expuso se encuentra en «situación de abandono» ante la «falta de material y de mantenimiento, de formación de los profesionales y de personal, ya que cuentan con el 25 por ciento de sus plazas vacantes». «Algunos días el parque queda vacío y de esa forma no se garantiza la seguridad de los ciudadanos», lamentó antes de descargar sobre la Diputación de Ávila «parte de la culpa», ya que «está obligada por ley a prestar un servicio de bomberos a los municipios de menos de 20.000 habitantes, y para hacerlo cuenta con una chapuza de convenio» con el Ayuntamiento.

Por su parte, José Ignacio García denunció que hace tres años ya se reunieron con la Diputación de Soria para transmitirles que «el modelo de servicio no era idóneo», y lamentó que actualmente la situación es «peor aún». Según detalló, la Diputación tiene cinco parques para cubrir la provincia, con un bombero profesional en cada uno, ayudado de bomberos voluntarios. «Hace tres años tenían contratados a cinco bomberos profesionales fijos, 40 horas semanales, que trabajan ocho horas y están el resto del día de retén. Como no daban abasto se contrató a interinos, que como máximo pueden estar dos años. Han pasado más de tres años y ahora sacan unas bases donde vuelven a repetir el modelo, de contratar a bomberos interinos en una bolsa, a media jornada», algo que calificó como «vergonzoso», ya que trabajan cuatro horas y tienen que estar las otras veinte del día localizados.

El vicepresidente de la CUBP-CyL también se refirió a la situación del parque de bomberos voluntarios de Ciudad Rodrigo, que percibe anualmente una subvención de 310.000 euros de la Diputación de Salamanca y donde «se subcontratan a sí mismos por un sueldo de unos mil euros al mes, pese a ser supuestamente voluntarios». «Si cobras un sueldo no eres voluntario», sentenció antes de asegurar que «con esa partida presupuestaria, la Diputación debería crear un parque profesional y contratar a bomberos profesionales, porque la Ley del Voluntariado recalca que el trabajo remunerado no se puede sustituir por voluntarios». «Aquello es un cortijo donde ellos mimos se lo guisan y se lo comen», afirmó.

A juicio de García, «el modelo de la Diputación de Valladolid es el modelo a seguir». «Están escasos de personal, pero tienen un servicio estructurado y es el único que cumple lo que pedimos para todas las provincias de Castilla y León», sentenció.