El XI Premio Leonés en el Extranjero, organizado por el Colegio de Economistas de León y la Fundación Monteleón, fue entregado a la bióloga leonesa Pilar de la Puente García por su destacado trabajo en investigación contra el cáncer, su labor como profesora en la Universidad de Dakota del Sur y su emprendimiento en el sector biotecnológico. Peio García

La bióloga Pilar de la Puente recibe el XI Premio Leonés en el Extranjero

El jurado valora su importante aportación a la sociedad gracias a sus investigaciones sobre el cáncer

León

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:08

La bióloga y directora de Laboratorio en el Grupo de Cáncer e Inmunoterapia en Stanford Research, Pilar de la Puente García, recibió este viernes el XI Premio Leonés en el Extranjero otorgado por el Colegio de Economistas de León y la Fundación Monteleón, por su importante labor al frente de investigaciones para la lucha contra el cáncer.

La investigadora es también profesora del departamento de Cirugía, Obstetricia y Ginecología en la Universidad de Dakota del Sur-Escuela de Medicina y cofundadora de Cellatrix.

El jurado, compuesto por miembros del Colegio de Economistas, la Fundación Monteléon, la Universidad de León o representantes de las empresas leonesas, valoró la importante aportación a la sociedad de la bióloga por sus trabajos sobre el cáncer, además de su labor docente y el impulso de la empresa Cellatrix, centrada en el desarrollo científico, la investigación y la generación de fármacos para el cuidado del paciente.

