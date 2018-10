El club Ciclista Asfalto León se suma a las críticas sobre la ejecución de la nueva ordenanza de circulación en bicicleta Carril bici situado en los aledaños de la Plaza de Toros. Este grupo se cuestiona que la nueva ordenanza trate de promover los medios de transporte sostenibles, cuando « no permite circular con la bicicleta por zonas peatonales, parques o jardines» LEONOTICIAS León Lunes, 22 octubre 2018, 14:27

El Club Ciclista Asfalto León se suma a las críticas sobre la ejecución de la nueva ordenanza de Circulación y Seguridad Vial de Peatones y Ciclistas. Este grupo se cuestiona que la nueva ordenanza trate de promover los medios de transporte sostenibles, cuando « no permite circular con la bicicleta por zonas peatonales, parques o jardines».

«Si se prohíbe circular por las zonas peatonales a las bicicletas, y no me refiero a las aceras, la consecuencia de ello, por la estructura de la ciudad de León, es que se limita de una manera tremenda el uso de un medio de transporte limpio y eficiente y muy apropiado para moverse por una ciudad de las dimensiones de León, por tanto, lo que la ordenanza señala en su exposición de motivos, el promover los medios de transporte sostenibles, no se corresponde con lo que se desarrolla posteriormente en la norma», afirma su presidente Daniel.

Por otro lado, también se hacen eco de la problemática que tienen los peregrinos del Camino de Santiago a su paso por la capital leonesa, concretamente por La Catedral, la Basílica de San Isidoro y el Parador Nacional de San Marcos dado que son zonas en las que muchos de los caso no pueden circular.

«Esta ordenanza es dar, ya no sólo un paso atrás, sino un viaje al pasado, de lo que debería de ser un plan de movilidad moderno y al compás de lo que los tiempos marcan. Se buscan cada vez más formas de contaminar menos y, sin embargo, desde el Ayuntamiento, se dificulta el uso de un medio de transporte limpio y silencioso como es la bicicleta».