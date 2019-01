Beatriz Escudero: «Las chicas tienen que atreverse a elegir lo que quieren hacer sin ponerse límites» Beatriz Escudero durante su intervención. / Campillo La consejera delegada de Pharmadus Botanicals defiende la necesidad de que las mujeres apuesten más por las carreras científicas y tecnológicas ICAL Sábado, 19 enero 2019, 14:46

Cerca de un centenar de alumnas de Educación Secundaria de centros de toda la provincia leonesa asistieron hoy en la capital a la ''Masterclass'' del proyecto ''Stem Talent Girl'' que impartió la empresaria berciana Beatriz Escudero, consejera delegada de Pharmadus Botanicals, y en la que defendió la conveniencia de aumentar la presencia de las mujeres en las especialidades científicas y técnicas, que hasta ahora tienen mayor presencia masculina.

«Lo que estamos intentando transmitir hoy es que las chicas sean valientes, que se atrevan a elegir lo que quieren hacer, sea lo que sea, pero que sueñen y que no pongan que no pongan límites, que no crean que las carreras científicas y tecnológicas son carreras muy difíciles, que te encuadran mucho, sino que realmente haciendo algo de esto puedes llegar donde te dé la gana, puedes llegar a liderar proyectos», remarcó en declaraciones a Ical.

Beatriz Escudero. / Campillo

Para Escudero, no se puede perder el talento femenino y en la tarea necesaria para evitarlo tienen responsabilidades compartidas distintos ámbitos, empezando por una sociedad que mantiene vivos estereotipos, dijo, que priman el éxito profesional de los hombres y valora mucho el éxito familiar y de cuidadoras de las mujeres «y eso hay que cambiarlo; hay que buscar el éxito en la vida y tiene tanta importancia la parte profesional como la personal».

También es importante que se den pasos en el terreno educativo. A su juicio, es importante que los más pequeños tengasn una formación más tecnológica en todo lo que es la transformación digital y dado que son inmigrantes digitales los que educan a nativos digitales convendría que los propios educadores se formen mucho más en esas herramientas.

La familia es otro pilar básico para Escudero en el que inculcar a las niñas una autoconfianza que haga que no sean ellas mismas las que pongan límites a sus expectativas profesionales. Con los chicos, añadió, lo que hay que hacer es «que de verdad crean en la igualdad, que de verdad crean que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos que no sean proteccionistas, como lo son muchas veces con con las mujeres. En esa parte tenemos mucho, mucho que hacer».

Comportamientos patriarcales

A pesar de los avances, perviven a juicio de Beatriz Escudero una serie de comportamientos patriarcales y machistas. Que haya cada vez más mujeres en puestos de decisión, apuntó, es la manera de ir cambiando esa realidad. «Cuando ellos en lugar de vernos como una amenaza nos ven como personas que aportamos muchísimo y muchos valores, todo eso va a ir cambiando».

«Normalmente, se legisla para que las trabajadoras, las mujeres podamos ser madres, y creo que esto va precisamente al revés; las mujeres de forma natural ya somos madres, para lo que hay que legislar es para facilitarnos el trabajo; es fundamental legislar en ese aspecto. Dejadnos ser madres y dejadnos además desarrollar nuestra labor profesional», reclamó.

El proyecto de mentorización para el desarrollo del talento STEM (Science, Technology, Engineering y Mathematics), en colaboración con la Fundación Asti y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades llega este curso a seis provincias de la Comunidad, dirigido expresamente a mujeres, para avanzar en fomento de las vocaciones científico-tecnológicas.