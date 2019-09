BBVA y Down Castilla y León presentan en León una nueva edición de 'Empleo con Apoyo' A lo largo de este año, los 17 participantes trabajarán en sesiones de cuatro horas diarias durante un período que va de uno a dos meses en actividades administrativas en las oficinas del banco LEONOTICIAS León Martes, 17 septiembre 2019, 13:47

BBVA y Down Castilla y León presentaron este martes en la capital leonesa una nueva edición del programa de prácticas formativas 'Empleo con Apoyo', que ayuda a jóvenes con síndrome de Down a adquirir experiencia laboral facilitando el proceso de búsqueda de empleo, al tiempo que contribuye al desarrollo de sus habilidades sociales y que en esta ocasión arrancó con tres talleres científico-prácticos para facilitar la comprensión de fenómenos de la naturaleza.

A lo largo de este año, los 17 participantes trabajarán en sesiones de cuatro horas diarias durante un período que va de uno a dos meses en actividades administrativas que se llevarán a cabo en once oficinas de BBVA en Castilla y León.

En el acto celebrado hoy estuvieron presentes la directora de la Territorial Noroeste de BBVA,Yolanda Martínez-Bajo, el director de Zona de BBVA en León, Marcos Fernández Encinas, el presidente de Down Castilla y León, Jesús María Sánchez, y la presidenta de Down León, Yoana Cardoso Sánchez, que entregaron los diplomas a los 16 participantes del 2018 y dieron la bienvenida a los de este año. Desde 2014, el programa 'Empleo con Apoyo', promovido por BBVA, en colaboración con Down Castilla y León ha apoyado la formación de 123 jóvenes.