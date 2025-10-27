La 'batalla' por alquilar en León: «Los pisos no duran ni un día y a veces ni llegan a publicitarse» Las inmobiliarias de la capital coinciden en que la demanda sigue superando ampliamente la oferta y el ascenso en los precios y los requisitos acentúa este problema

Borja Pérez Lunes, 27 de octubre 2025, 08:11 Comenta Compartir

Alquilar una vivienda en León se ha convertido en un ejercicio de alto riesgo para la mayoría de los demandantes. El mantenimiento en el tiempo de la combinación de una elevada demanda frente a una oferta cada vez más reducida que, además, sale a la luz con precios, en muchos casos, disparados, está generando una problemática cada vez mayor que convierte la busca de un piso de alquiler en una auténtica carrera de obstáculos.

Esta crisis residencial, que lleva latente varios años en la capital leonesa, lejos de mejorar, se acentúa cada vez más con la subida de precios.

Por el contrario, el incremento coninuado de los precios y la rigidez del mercado están agudizando el desequilibrio de unas agencias inmobiliarias que, según su declaraciones a leonoticias, consideran este asunto de muy difícil solución.

Una situación muy complicada

El panorama es complejo: desde pisos en condiciones deficientes hasta la aparición cada vez más notable de los seguros de impagos como encargados de filtrar entre los posibles inquilinos. Los impedimentos se multiplican.

En Inmobiliaria Húmedo, asumen con naturalidad que «no hay oferta para toda la demanda que hay» y admiten que hay mucha gente «muy interesada» que apuntan en listas para, cuando salga un nuevo piso, avisadles directamente si cumplen el perfil requerido. Por esta razón, en muchos casos, hay pisos que «ni siquiera dan tiempo a publicitarlos, se alquilan antes», admiten.

Manteniendo una línea que se seguirá repitiendo en el resto del sector, la Inmobiliaria Ordoño deja claro que «hay muy pocos pisos en general» y, además, la lista de espera que utilizan con sus clientes interesados «nunca se quita porque la gente busca por debajo de un precio y no salen pisos por esos precios».

En esa misma situación, desde Grupo inmobiliario Best House transmiten que «todo el tiempo la gente está contactando, no hace falta lista de espera». «Cualquier vivienda que tengas en buen estado a un precio razonable, no te va a durar ni un día sin alquilar», subraya explicando con la mayor naturalidad una realidad impensable años atrás.

El filtro del seguro de impagos

En Sol Inmobiliaria, además de mantenerse en esta línea respecto a la ausencia de pisos, van un poco más allá intentando explicar algunos de los problemas que se viven cada día: «Hay pocos pisos, algunos están en mal estado, piden mucho dinero y muchos requisitos los propietarios para alquilar, además de los seguros de impago».

«Un seguro de impago tiene por sí mismo ciertos filtros como requerir que tengas contrato fijo, de más de un año y un sueldo que se te determina por el precio de los alquileres. Aquí viene gente que igual acaba de venir a León a trabajar. Por eso no pueden acceder a la vivienda, porque no cumplen todos los requisitos», explican.

Por último, en Inmobiliaria Burgo Nuevo también admiten no necesitar lista de espera al ser «tan bestial» la demanda y «tan variadas» las necesidades. De nuevo, apelan al seguro de impagos como uno de los principales requisitos que se piden y que dificultan las operaciones, además de que «gran parte de los pisos que se ponen en alquiler son muy viejos».

Este último motivo ha provocado incluso que, en muchos casos, las inmobiliarias dejen de trabajar tanto en el alquiler y dediquen la mayor parte de su tiempo a explotar otros segmentos del mercado inmobiliario.

Sin embargo, en general, la situación se retroalimenta: la menor ofera activa genera una presión mayor sobre los precios y aumenta la exclusión de los demandantes con menor solvencia, consolidando una dinámica que, a corto plazo, deja como principales perjudicados a los ciudadanos que buscan una vivienda digna a la que acceder de alquiler.