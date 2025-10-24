El barrio de La Vega y Sáenz de Miera experimentarán mejoras en sus vías y seguridad Se da el visto bueno a una serie de obras que se desarrollarán en ambos enclaves

Leonoticias León Viernes, 24 de octubre 2025

La Junta de Gobierno Local de este viernes ha dado el visto bueno a la licitación, en este caso correspondiente a una serie de mejoras que el Ayuntamiento de León ejecutará en el barrio de El Crucero, en las calles Demetrio Monteserín y Velasquita.

Con una inversión de 475.206,61 euros, el Consistorio regenerará urbanísticamente el límite occidental de la ciudad con una mejora de los pavimentos, especialmente de calzada, aparcamientos y varios tramos de acera.

Atendiendo a las demandas vecinales, y dentro de la política del equipo de gobierno de seguir invirtiendo en todos los barrios de León, actuarán específicamente en la calle Demetrio Monteserín, ya que cuenta con un tramo de acera que aún no ha sido renovado y que presenta un acabado de hormigón, al igual que los aparcamientos existentes, que se encuentran fisurados. La calzada, de mezcla bituminosa, presenta también un grado de deterioro importante que requiere de intervención, como los alcorques.

Además, y con el fin de garantizar la accesibilidad, en los pasos de peatones no hay señalización vertical ni tampoco existe un pavimento adaptado. Todo ello pasará a resolverse con esta actuación que también incluye obras en la calle Velasquita en cuyo entorno el Ayuntamiento de León actuará de manera integral en calzada, aparcamientos, pasos de peatones y el muro, que presenta un estado degradado por el paso del tiempo. Ambas intervenciones darán paso, también, a la renovación del mobiliario público. El plazo de ejecución de los trabajos es de 10 de meses desde que se adjudique el contrato y se firme el acta de replanteo.

Más seguridad en Sáenz de Miera

La Junta de Gobierno Local de este viernes también ha dado luz verde a las obras de mejora de la seguridad vial y los itinerarios peatonales en la avenida Ingeniero Sáenz de Miera, en su tramo entre la avenida de Portugal y el entorno de la glorieta de acceso al sector de La Lastra, donde el Ayuntamiento solicitadas por la Unión del Pueblo Leonés. Este proyecto tiene como objetivo avanzar en la modernización de la imagen de la ciudad y en favorecer la movilidad peatonal con la mejora de la pavimentación de la mediana de la avenida Sáenz de Miera y la ejecución de tres nuevos pasos de peatones. La optimización de las condiciones de accesibilidad y movilidad de los peatones mejorará en este entorno al mismo tiempo que lo hará la imagen de una de las vías de entrada a la ciudad, en este caso desde la LE-30.

Con estas obras, el Ayuntamiento de León prevé completar un pequeño tramo de acera entre la carretera de Vilecha y la propia avenida Ingeniero Sáenz de Miera, completando el itinerario recientemente ejecutado hacia la localidad de Trobajo del Cerecedo. El plazo de ejecución de las obras contemplado en el proyecto es de 10 meses.