La bañezana que disfraza a los perros por Halloween: «Miércoles y Chucki triunfan» Las mascotas de León se apuntan a la moda de vestirse con sus galas más aterradoras la última noche de octubre con disfraces para todos los gustos con los que celebrar el Truco o Trato más perruno

La noche más aterradora del año fomenta la imaginación y es la oportunidad perfecta para que los amantes de los disfraces tiren de inventiva para hacer de Halloween una noche para el recuerdo. Y, por qué no, incluir en la fiesta a los que ya son un miembro más de la familia: las mascotas. Con la idea de que toda la familia pueda formar parte de una noche terrorífica, Laura Espinal, que acaba de abrir su tienda de productos para animales en León ciudad, se proponía que ningún perro se quede sin su disfraz este 31 de octubre.

Como buena bañezana, lleva la pasión por los disfraces y la tradición carnavalera en la sangre. Tras una vida dedicada a la hostelería, tocaba reinventarse y qué mejor que hacerlo -siendo amante de los animales- que con una tienda de ropa en la que los disfraces no pueden faltar. «Busqué proveedor que me los trajera y está saliendo muy bien, la gente se anima», cuenta a los pocos días de abrir.

Y es que cada vez son más los dueños de mascotas que se apuntan a estas modas temporales y quieren que sus perros estén a la última. «A los perritos los queremos como personitas, los mimamos y no los privamos de nada. Les compramos un abrigo para un día, para otro... y en Halloween también», cuenta Laura, que reconoce ilusionada que son looks «muy divertidos» que están «encantando».

Dos personajes de cine triunfan

En la tienda de Padre Isla, completamente ambientada en la fiesta más terrorífica del año y donde los sustos están garantizados, no falta detalle. Disfraces de calabaza, esqueletos, brujas o diablos forman parte de un catálogo en el que hay dos claros triunfadores: por un lado el de Miércoles Adams, un personaje clásico del cine del terror que ha vuelto a estar de moda gracias a la serie de Netflix; por otro, un mítico de estas fiestas, Chucki, el muñeco diabólico.

Pelucas, alas, sombreritos o un hacha marcan la diferencia en unos disfraces entrañables, que hacen «mucha gracia» y que están tendiendo «mucho éxito». Porque los disfraces para las mascotas han llegado para quedarse y los leoneses ya desempolvan sus looks para celebrar el truco o trato más perruno.

Temas

Perros

Halloween