El Ayuntamiento de León organiza en el último cuatrimestre del año una decena de cursos para jóvenes Se impartirán de manera gratuita para personas de entre 16 y 35 años empadronadas en el municipio LEONOTICIAS León Martes, 6 agosto 2019, 11:00

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Juventud, ha organizado una decena de cursos gratuitos para el último cuatrimestre del año para jóvenes entre los 16 y 35 años empadronados en el municipio con el objetivo de dotar a los jóvenes de formación específica para que puedan complementar su formación académica y sus inquietudes personales.

La actividad empieza con el curso de Socorrista en Instalaciones Acuáticas, del 13 al 29 de septiembre, con 290 horas, de las cuales 60 son presenciales. Se impartirá en la Piscina de La Palomera y el Centro Deportivo Salvio Barrioluego y se trabajará en aspectos como la natación, la prevención de accidentes en instalaciones acuáticas y primeros auxilios.

Del 14 al 22 de septiembre tendrá lugar el curso de monitor ocio nocturno con una duración de 40 horas y tendrá lugar en las instalaciones de Espacio Vías, donde se abordarán aspectos como el mediador infantil, habilidades sociales o psicología del adolescente.

El nivel A1 del lenguaje de signos, con 60 horas de duración, se llevará a cabo del 16 de septiembre al 4 de octubre en las instalaciones de Espacio Vías con contenidos adaptados el Marco Común Europeo de las Lenguas. Además, del 14 de octubre al 15 de noviembre, se impartirá el nivel A2 con, con 90 horas.

El curso sobre gestión y comunicación e-sports se celebrará del 16 de septiembre al 9 de octubre con una duración de 16 horas, con una parte teórica y otra práctica.

A estos cursos se le añaden la preparación del First Certificate in English, del 16 al 27 de septiembre, preparación del Certificate in Advance English del 17 de septiembre al 28 de noviembre.

Las acciones formativas se completan con especialidad en jóvenes con necesidades especiales para monitores y coordinadores de tiempo libre, durante 100 horas que se extenderán del 19 al 27 de octubre.

Finalmente, la programación concluye con el curso sobre técnicas invernales del 30 de noviembre al 1 de diciembre, con 20 horas, en el Albergue Valle de Arbás en la localidad leonesa de Cubillas de Arbás.

Las solicitudes se pueden presentar ya desde el día 15 de julio a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o en el Registro de la Concejalía, sito en Espacio León. En caso de haber más solicitantes que plazas ofertadas, estas se adjudicarán por sorteo.