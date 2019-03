El Ayuntamiento de León inicia los trabajos de mejora en la bolera de San Marcos con nuevos bancos y más superficie Obras de mejora en la bolera de San Marcos. Las brigadas municipales han comenzado las obras que incluirán la mejora de la acera existente, restaurar y cambiar los bancos, las vallas y reformar la caseta LEONOTICIAS León Sábado, 30 marzo 2019, 11:28

La Concejalía de Infraestructuras y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de León, junto a la de Deportes, han iniciado las obras en la bolera de San Marcos tras diseñar un plan de intervenciones que mejorarán un punto de interés en la ciudad. Los concejales Eduardo Tocino y Marta Mejías han coordinado los trabajos, que demandaba mejoras y que el propio concejal ha visitado esta semana junto a la brigada de obras.

Eduardo Tocino ha explicado que esta es «una intervención que ha sido muy demandada por los usuarios de la bolera, los corredores, ciclistas y personas que pasean por la orilla del río».

Tras la mejora del suelo e iluminación de la pasarela junto al Parador de San Marcos, «se hacía necesario abordar la mejora en la acera existente que es muy estrecha, mejoras en los bancos y permitir la continuidad de la senda peatonal que se hacía incompatible y generaba problemas desde la construcción de la instalación.

Con estas mejoras las personas que acuden a la zona de petanca y bolos disfrutarán de un espacio en el que no pasarán los corredores o ciclistas, y estarán en un lugar destinado solo para ellos, no existiendo interferencias en su zona de disfrute. Así mismo los ciclistas y corredores no tendrán riesgo de caídas o tropiezos con los bancos existentes o las personas que contemplan la zona de juegos».

En estos momentos incluso se había realizado una senda sobre el propio césped de la zona que había desaparecido y estaba pisado, ante la necesidad evidente de contar con más espacio. Las vallas presentaban problemas de conservación y dificultaban la movilidad de las personas.Todas estas necesidades de intervención han dado lugar al inicio de las mejoras esta semana.

El concejal ha añadido que «se va a reparar la cubierta de la caseta de la bolera, se van a sustituir las maderas deterioradas de las pistas por otras nuevas, se ensanchará la acera recuperando el césped donde se había perdido y se instalarán bancos nuevos para que los usuarios de la bolera estén cómodos, dado que es una zona muy agradable para el disfrute de los ciudadanos y un punto incluso de interés turístico para los leoneses y turistas que desde el propio puente de San Marcos, paso del Camino de Santiago, contemplan un juego peculiar que llama la atención de muchas personas desde las barandillas de la plaza».