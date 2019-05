En 10 años la plantilla del Hospital de León mermará un 45% y no será posible su renovación Fachada del Hospital de León. La falta de personal sanitario comienza a afectar los consultorios y centros de salud de la provincia leonesa y la falta de profesionales será un problema mayor en el futuro cuando «no haya posibilidad de cubrir la plantilla porque no se han formado médicos suficientes en los años previos» I. SANTOS León Miércoles, 29 mayo 2019, 11:34

No ha llegado el verano y los problemas en la sanidad leonesa ya están aquí. Varios consultorios de la provincia acusan la falta de profesionales en las zonas rurales donde vuelven a suspenderse consultas. «Es lógico que cuando un profesional hace una guardia tenga que descansar, lo que no es normal es que no haya personal para sustituirle», reclama Alfonso Rodríguez, responsable de Sanidad en UGT.

Desde el Ayuntamiento de Valderrey han querido denunciar públicamente esta situación mostrando su «preocupación reiterada y constante» por la suspensión de las consultas en Carral, Barrientos y Valderrey. El problema viene porque desde hace años «las plantillas de atención primaria no están completas», asegura Rodríguez quien insiste en que «tenemos una gran escasez y ese es el problema».

Un problema que se verá aumentado en las próximas semanas cuando comiencen las vacaciones de los profesionales de la sanidad en la provincia y los carteles que anuncian que no hay consulta sean la tónica habitual de la mayoría de las localidades de la provincia leonesa. «Un momento para que las nuevas corporaciones empiecen a trabajar desde abajo y desde su responsabilidad para plantear estos problemas» al que sea el gerente de atención primaria en los próximos años.

Imagen del cartel en Valderrey. Sin enfermera, por una guardia La situación de la sanidad en León comienza a tener problemas. Los consultorios de Carral, Barrientos y Valderrey han visto un nuevo aviso colgado en la puerta del mismo donde informan de la falta de la consulta de enfermería «con motivo del descanso post guardia estipulado por ley». «El día después de las elecciones, lunes, publicaron este cartel. Hace 15 días pasó lo mismo, y constantemente estamos así». Desde la localidad los vecinos se han puesto en contacto con este medio para denunciar una situación, que en los próximos meses será la tónica general de toda la provincia. Desde UGT explican que es normal que los profesionales de la sanidad deban descansar tras una guardia, «pero lo que no es normal es que nadie les sustituya».

«Problemas de cobertura, escasez de plantilla y la falta de reponer vacantes», estos son algunos de los problemas de fondo de los que habla Alfonso Rodríguez, responsable de Sanidad en UGT. Una situación que no sólo se da en la provincia, sino que ha llegado al área hospitalaria de León, donde se estima que en diez años el 45% de la plantilla no estará y «por mucho dinero que haya no habrá posibilidad de cubrir esa plantilla porque no se han formado médicos suficientes en los años previos», lamenta Rodríguez

Alfonso Rodríguez insta a los nuevos gobiernos, tanto locales como el de la Comunidad de Castilla y León, ha trabajar desde el primer minuto «para plantear una solución» a un problema que cada año afecta con mayor intensidad a la provincia, y en general a toda la comunidad. «Si quieren que en unos años en Castilla y León exista una sanidad pública y decente hay que cambiar esta situación», sentencia desde UGT.