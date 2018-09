UPL anima a los leoneses a sumarse a la manifestación a favor de la integración de Feve Luis Mariano Santos. / Chacón Los leonesistas piden coherencia y agilidad a los partidos políticos LEONOTICIAS Martes, 18 septiembre 2018, 12:26

UPL solicita a los leoneses que se sumen a la manifestación convocada mañana a las 19 horas en León para reclamar la integración de Feve. Después de la concentración organizada por la formación en enero de 2016 con el mismo fin, apuntan que «se hace preciso el concurso de todos los leoneses para que de una vez por todas el nuevo gobierno del PSOE tome las decisiones de la manera más rápida y efectiva, evitando nuevas cortapisas y retrasos que impidan la reapertura integral de la línea». La marcha discurrirá entre la plaza de San Marcelo y la Estación de Matallana.

Después de «unas interminables obras, promesas y nuevas promesas«, se asiste a »la misma situación de no ver futuro a la reapertura de la línea de Feve en su integridad», apuntan en un comunicado y recuerdan que en el año 2011 se prometió que la obra duraría 12 meses y después de diez años todavía no se ha producido la ansiada apertura de la integración de Feve con las nuevas unidades comprometidas, «con lo que ello ha supuesto de grave perjuicio no solo para la ciudad de León, sino fundamentalmente para unas comarcas de la montaña ya de por si deprimidas por la crisis de la minería».

«Necesitamos más seriedad y menos hipocresía del PP, auténtico responsable de la actual situación lamentable de la línea de Feve, mientras sus diputados guardaban un bochornoso silencio y no pueden ahora erigirse en parte reivindicadora de lo que no han sido capaces de solucionar», argumentan antes de reclamar a todas las fuerzas políticas coherencia y, sobre todo, la suficiente agilidad como para que las últimas trabas para la total integración de Feve se resuelvan lo antes posible.