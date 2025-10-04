El alma de un mercado medieval en León: «Vemos a la gente crecer con el paso de los años» Cerca de 200 puestos se dan cita cada año en los alrededores de San Isidoro para ofrecer al público una amplia variedad de productos artesanales

Borja Pérez Sábado, 4 de octubre 2025, 09:17 Comenta Compartir

Hablar de las fiestas de San Froilán es, de forma inherente, referirse al Mercado Medieval de las Tres Culturas que envuelve San Isidoro y sus calles aledañas durante los días de celebración.

Porque, si San Froilán es la viva memoria de la tradición y la identidad de la ciudad de León, el mercado es su reflejo más simbólico: un entramado de artesanía, sabores y olores que cada año convierten el paisaje del centro de la capital en un regreso a miles de años atrás.

Cada año, decenas de puestos ocupan su espacio, convirtiendo la zona en un enclave medieval en el que cientos de comerciantes comnparten al público sus mejores obras. Alimentos de todo tipo, collares, materiales de cuero, terapias holísticas y hasta los famosos 'playmobil' disfrazados al medievo son algunos de los productos que se pueden observar en el barrio del Cid.

Historias en cada puesto

Detrás de cada puesto, hay una historia. David, llegado desde Vic, municipio de Cataluña, regresó a León tras ocho años sin hacerlo y, después de recorrerse los mercados de todo el mundo -Francia, Inglaterra, Estados Unidos...-, mantiene su ilusión por conquistar la vista de todos aquellos niños que se acercan a su puesto a ver el despliegue de elementos de caballería de los que dispone.

Ver 27 fotos Imagen del puesto de David en el mercado. B. P.

«Como todo buen caballero, lo primero que se necesita es una espada», afirma para referirse a la selección de productos más demandados, aunque, centrando la mirada en un único artículo, destaca por encima del resto «la ballesta, que se utiliza con tapones de corcho».

El especialista medieval, acostumbrado a este tipo de mercados, echa de menos en León «algo más de espectáculo como se hace en Francia», aunque, por otro lado, alaba «la limpieza y la gestión» del mercado.

La voz de la experiencia

Una visión muy diferente ofrece Sioni, comerciante más veterana y cercana a la capital leonesa, que lleva presente en el mercado desde su iauguración hace «casi treinta años». En su caso, ofrece a los clientes «pañuelos de la India y diseñados en Nueva York». «Tenemos también ropa de India y Nepal, es lo que trabajamos principalmente, y ahora un poco con Egipto».

Su experiencia le ha llevado a vivir como «ha habido bajadas en cuanto a ventas años atrás y sobre todo tras la pandemia», aunque la gente «siempre compra un poco». Como experiencia, cuenta a leonoticias que «una señora, por ejemplo, me ha dicho que ahorra todo el año monedita a monedita para después gastarlo en la medieval».

En este escenario, valora el mérito que tiene el mercado medieval de León como «una de las primeras ferias de toda España junto a La Coruña y a Cataluña». Además, de todo lo vivido en los años de mercado, se queda con los clientes que se acercan hasta el puesto de año en año, lo que provoca que «vas viendo a la gente crecer con el paso del tiempo».

Desde los licores hasta el cuero

Recorriendo otro de los puestos de diferente índole, aparece también Isel, joven creador de una empresa de licores de la zona de Lérida. Tras venir al mercado hace alrededor de una década como vendedor de quesos y cambiar radicalmente su dedicación actualmente, regresó a León como productor de licores y vermú.

Ver 27 fotos Imagen del puesto de José Francisco en el mercado. B. P.

Viajando hasta la dimensión del cuero, un clásico en este tipo de mercados medievales, José Francisco, Técnico Superior en Artesanía, Diseño, Restauración y Técnicas Escultóricas en piel, viaja hasta a León desde el norte de Burgos tras siete años sin hacerlo y después de haber viajado en el pasado «desde otros puntos de España como Cádiz o Córdoba».

En su puesto, destaca «la originalidad» que se observa a simple vista al atravesar la calle, con lámparas, esculturas y cuadros elaborados a mano que brindan una seña medieval diferente al mercado.

Así, con una congregación de historias dispares y de mercaderes llegados desde diversos puntos de las fronteras nacionales e internacionales, se crea un clima perfecto para disfrutar de los productos más tradicionales, que se entremezclan con diversos espectáculos día tras días para poder disfrutar de cada jornada hasta el 6 de octubre y mantener a León en un viaje al pasado.