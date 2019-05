Alesa asegura que su plantilla goza de excelentes condiciones Bus urbano de León en el momento de su llegada a una parada en el centro de la ciudad. Remarca que en todo momento «la empresa ha mantenido y sigue manteniendo, dentro de las relaciones que mantiene con los representantes de los trabajadores, una permanente disposición al diálogo» LEONOTICIAS León Viernes, 10 mayo 2019, 20:48

Alesa, empresa de la que depende el transporte urbano en León capital, ha asegurado este viernes ue el anuncio de una convocatoria de huelga por parte de sus trabajadores no se corresponde con la actual situación laboral.

«La plantilla de Alesa disfruta de unas excelentes condiciones laborales, especialmente en cuanto a estabilidad, retribución y calidad en el empleo, siendo la empresa en la que la mayoría de trabajadores del sector desearían trabajar«, ha asegurado en un comunicado.

Igualmente Alesa advierte que en todo momento «la empresa ha mantenido y sigue manteniendo, dentro de las relaciones que mantiene con los representantes de los trabajadores, una permanente disposición al diálogo, para evitar el conflicto, con el fin de que los usuarios del servicio de trasporte urbano de León no se vean afectados«.

Alesa culpa de la situación de la inamovible posición del comité de empresa sobre tres puntos objeto de controversia: «1. No existe inconveniente por parte de la empresa en la creación de una bolsa de trabajo para cubrir necesidades de contratación, siempre y cuando sean criterios justos y objetivos. Reiteramos nuestra posición de avanzar en la negociación para alcanzar un acuerdo. 2. Recuperación de puestos de mantenimiento suprimidos. La empresa no ha incumplido normativa o acuerdo alguno. Se trata de las funciones de una persona que se jubiló, que han sido reordenadas, adaptándose a las nuevas tecnologías de la actual flota, manteniendo y mejorando con total rigurosidad los niveles de calidad y seguridad de los vehículos. Reiteramos nuestra posición de avanzar en la negociación para alcanzar un acuerdo. 3. En relación a la Recuperación del 5% del salario pactado en el convenio colectivo provincial de 2011- 2014, como consecuencia de las medidas de ajuste negociadas con el Ayuntamiento de León, para reducir el coste del Transporte Urbano de la ciudad, ante la situación económica del propio Ayuntamiento en aquel momento, entendemos que ahora no procede porque actualmente existe un convenio colectivo en vigor con salarios y condiciones pactadas hasta 31/12/2019, por lo que consideramos que no es el momento adecuado para plantear esta reivindicación».

Alesa lamenta «los inconvenientes para los ciudadanos derivados de esta convocatoria y les pedimos disculpas por ello, al tiempo que reiteramos nuestra disposición al diálogo para llegar a un acuerdos que evite esta huelga«.