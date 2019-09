«La alergia a la velutina se cura en un 95% con una vacuna» Carmen Díaz Donado, alergóloga del HUCA. / PABLO LORENZANA Carmen Díaz Donado, alergóloga del HUCA: «A veces, se recetan como autoinyectables dosis de adrenalina solo adecuadas para uso profesional» EVA FANJUL Domingo, 8 septiembre 2019, 10:20

Tranquilidad y ponerse en manos de un especialista si se detecta una reacción alérgica a las avispas», esa es la principal recomendación de Carmen Díaz Donado (1963, Ciudad Real), médico especialista del servicio de Alergología del HUCA. Díaz Donado, con una amplia experiencia profesional y varios trabajos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales, insiste en «la efectividad al 95% de las vacunas para tratar la alergia a la avispa asiática». Por eso reclama que cuando se detecte un caso agudo de reacción alérgica, «el paciente sea derivado al servicio especializado para su valoración y tratamiento».

-La sociedad asturiana está muy alarmada por la presencia de la avispa asiática. ¿Qué mensaje transmite usted como especialista?

-Como alergólogo, el principal mensaje que hay que transmitir es de tranquilidad. Si bien se ha originado mucha alarma social por las reacciones a las picaduras, hay que decir que, al igual que contamos con tratamientos para la alergia a las abejas, también contamos con vacunas para que no se produzcan reacciones graves por picadura de avispas.

-Entonces ¿hay una vacuna para la 'vespa velutina'?

-En realidad es la misma que para la avispa común. En Galicia, donde llevan más tiempo sufriendo este problema, ya hay un histórico de vacunas para alérgicos a la velutina y hemos aprendido mucho de ellos. Allí se extendió muchísimo y hubo numerosos pacientes alérgicos, tratados con vacunas, que ya están protegidos contra las picaduras.

-¿Qué efectividad tiene la vacuna en estos casos?

-Pues más del 95%. En general, se prescribe la vacuna a pacientes que llegan al especialista tras haber sido atendidos en Urgencias por una reacción sistémica generalizada a la picadura del insecto. El tratamiento inmunológico dura entre tres y cinco años, dependiendo de cada caso. Suele ponerse una vacuna a la semana durante el primer mes y, luego, una mensual durante los años que dure el tratamiento.

-¿Y cómo podemos saber si somos alérgicos?

-Si nunca hemos sufrido una picadura o no hemos tenido una reacción grave no tenemos por qué pensar que podemos serlo. Incluso presentando una reacción local intensa, eso no tiene por qué indicar que somos alérgicos. Para que nos hagamos una idea, la reacción local con una picadura de velutina puede alcanzar seis u ocho centímetros de extensión. Hablamos de alergia cuando hay una reacción severa y generalizada que afecta a varios órganos. Es decir, cuando la persona presenta dificultad respiratoria, urticaria, mareos o pérdida de conocimiento después de sufrir la picadura.

-¿Cómo se debe actuar en este caso?

-Pues lo primero alejándose rápidamente del lugar donde están los insectos. Después acudiendo a Urgencias o llamando al 112. Lo que suele hacerse para tratar un caso agudo es aplicar adrenalina y corticoides, pero es importante destacar que esa persona después debe ser derivada al servicio de alergología para que la valore un especialista y le prescriba un tratamiento. Una sola picadura en un alérgico pone en riesgo la vida.

-¿Las personas alérgicas deben llevar medicación de emergencia?

-Sí, si se la ha prescrito el especialista. La adrenalina salva vidas, da el tiempo suficiente para frenar la reacción y dirigirse a un centro de urgencia. El alérgico siempre debe llevar consigo una dosis de adrenalina autoinyectable en el dispositivo con forma de bolígrafo. Su aplicación es intramuscular, muy sencilla y rápida. Nos preocupa la cantidad de pacientes que nos llegan con recetas de otro tipo de inyecciones de adrenalina.

-¿A qué se refiere?

-A que se están prescribiendo porque son más baratas las que vienen en jeringa, casi imposibles de poner si no hay un entrenamiento previo. Imagínese tener que preparar la aguja, la jeringa y poner bien la inyección intramuscular mientras se sufre un reacción alérgica grave, no puedes respirar bien o estás mareado. Además, estas inyecciones contienen hasta tres veces más adrenalina de la dosis recomendable, así que también hay que saber ajustarla. Es algo muy serio y a los alergólogos nos preocupa.

-Volviendo a la avispa asiática, ¿su picadura es más peligrosa que la de la avispa común?

-No, su veneno no es más tóxico, lo que pasa es que dado su tamaño puede inyectar más cantidad. El peligro aparece cuando se producen varias picaduras, lo mismo que ocurre con las abejas o la avispa común. En estos casos puede darse una reacción tóxica por la cantidad de veneno inyectado que ponga en peligro la vida. De ahí la importancia de alejarse de enjambres y nidos de este tipo de insectos himenópteros. Son muy territoriales y si estamos cerca de un nido pueden sentirse amenazadas y atacarnos.

-¿La alergia a las abejas puede indicar alergia a la avispa asiática?

-No, no tiene nada que ver, el veneno de abeja y de avispa son distintos. Y tampoco está relacionada con las reacciones a las picaduras de mosquitos o de pulgas, por ejemplo.