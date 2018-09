Aleco manifiesta su «apoyo total» al Plan Estratégico de León Presentación del informe esta semana. El informe ha contado con la participación de más de 200 agentes y plantea 45 proyectos para la ciudad y sus retos de futuro a los que pretende dar una respuesta integrada LEONOTICIAS Jueves, 27 septiembre 2018, 18:04

La Asociación Leonesa de Comercio manifiesta su «apoyo total» al Plan Estratégico de León presentado por el alcalde Antonio Silván, aunque solicita que el mismo se amplíe con el análisis DAFO del estado del comercio tradicional, aportando soluciones a nuestras amenazas y mejorando nuestras debilidades, que también tenemos.

El Plan Estratégico ha contado con la participación de más de 200 agentes y plantea 45 proyectos para la ciudad y sus retos de futuro a los que pretende dar una respuesta integrada. «No podemos más que felicitar a la corporación local y a los leoneses por contar por primera vez con un proyecto para la ciudad de León, pero un proyecto a 10 años no puede obviar la presencia del comercio», señaló Menéndez. En León sumamos todos y desde la asociación decana del comercio de proximidad no podemos sentirnos identificados con un plan que solo se refiere a nuestro sector al aludir a la formación tecnológica en la página 59 y a las pymes que somos, lamentó el presidente de Aleco.

La consultora que ha realizado el plan, hace un análisis de varios sectores implicados en la ciudad y su futuro, aunque no entendemos que no se analice el comercio tradicional. «Por tanto, solicitamos que este plan y estudio se amplíen o se complementen con el análisis y las propuestas necesarias para un sector que aporta empleo y riqueza, contribuyendo de manera importante al PIB de León».

La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, María del Pilar Olmo, destacó recientemente su preocupación por el estado del comercio tradicional en la comunidad y especialmente en León, por lo que «si existe esta preocupación desde la máxima autoridad económica de nuestra región, no entendemos que el Plan Estratégico de León no dedique más capítulos al sector del comercio de proximidad», explicó el presidente de Aleco, quién destacó la importancia de proyectos que no aparecen reflejados en el plan como el Proyecto TuWi León, formación, relevo generacional, acercar gente joven al comercio, etc.. «Tuwi León es un esfuerzo de la ciudad de León por dotar de wifi gratuito, gracias al comercio, una red que va desde la Catedral al Crucero y San Mamés y que crece hacia los barrios gracias a la apuesta del comercio de proximidad representado por Aleco y el Ayuntamiento de León». Si el Plan Estratégico ahora presentado hace hincapié en las posibilidades de León de convertirse en una Smart City, debería reflejar en su análisis este proyecto que ya existe desde hace años.

Conocedores de la importancia de sectores tractores importantísimos de la ciudad como nuestros edificios singulares, la hostelería, hotelería, las farmacéuticas, las TIC, el tren, la provincia en su conjunto para que nos llegue ese turismo de calidad, gastronómico, cultural, monumental, paisajístico, no debemos olvidar uno más: León como ciudad de compras.