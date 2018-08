Alcaldes Astorga, La Bañeza y Valencia de Don Juan instan a la Consejería de Sanidad de la Junta a la defensa del mundo rural Imagen de la reunión informativa en la Casa de Cultura de Jiménez de Jamuz Exigirán certezas de que ningún municipio pierda su médico titular y que ningún consultorio, por pequeño que sea, pueda cerrarse LEONOTICIAS DIARIO León Martes, 7 agosto 2018, 10:56

Alcaldes del sur de León, de las comarcas de La Bañeza, Astorga y Valencia de Don Juan, asistieron en la pasada jornada de este lunes a una reunión informativa en la Casa de Cultura de Jiménez de Jamuz, en la que los médicos funcionarios interinos, actualmente en huelga, les trasladaron su preocupación por la situación actual y futura de la sanidad en los pueblos.

Los alcaldes acordaron instar a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León a que valore toda acción y todo plan que pueda perjudicar la atención sanitaria en los pueblos.

Exigirán certezas de que ningún municipio pierda su médico titular y que ningún consultorio, por pequeño que sea, pueda llegar a cerrarse, poniendo los medios necesarios para evitarlo .

Los alcaldes buscarán estrategias que les permitan, si la situación no cambia, reunirse y defender el mundo rural en todos sus aspectos no solo el sanitario y reivindicar una atención paritaria con el resto de la sociedad, vivir en los pueblos no puede ser motivo de falta de servicios sanitarios, educativos, sociales y de toda índole.