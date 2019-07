El alcalde mantiene silencio sobre su equipo de gobierno a pesar de las filtraciones internas José Antonio Diez, alcalde de León. / Inés Santos José Antonio Diez no se siente desautorizado y seguirá esperando a la decisión de Podemos-Equo para hacer público las concejalías y los ediles a su cargo RUBÉN FARIÑAS León Viernes, 12 julio 2019, 12:49

No habrá oficialidad en el reparto de concejalías hasta que Podemos-Equo confirme que entra a formar parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de León, con Nicanor Pastrana como responsable del área de Participación Ciudadana.

El alcalde de León, a pesar de las filtraciones internas sobre el organigrama del nuevo equipo de gobierno, no se ha visto desautorizado e insiste en que él no hará ninguna publicación hasta ese momento. «Por parte de mi equipo nunca me he sentido desautorizado; lo tendrá que explicar quien lo hizo y dudo que fuera alguien de mi equipo».

José Antonio Diez ha pedido paciencia porque si Pastrana no ocupa la Concejalía deberá establecer algún concejal más para que se haga cargo de Participación Ciudadana. «Hay que esperar. A veces tenemos una prisa enorme por cosas que luego no van a ningún sitio», ha reiterado.