Alberto Ferrer toma las riendas de Juventudes Socialistas de León

Juventudes Socialistas de León celebró este domingo su congreso de renovación en Caboalles de Abajo, marcando el inicio de una nueva etapa con la presentación oficial de Alberto Ferrer Espinosa como su nuevo secretario general y la ejecutiva que le acompañará. El evento también sirvió como un emotivo adiós a José Manuel Rubio Figueiredo, quien concluyó su etapa al frente de la organización tras años de dedicación.

El congreso, que tuvo lugar en la localidad natal del secretario general saliente, subrayó el compromiso de la organización con el acercamiento de la política juvenil al ámbito rural. Alberto Ferrer, de 24 años y recién elegido en primarias con el 80% de los votos, ratificó su cargo ante los militantes, dando así el pistoletazo de salida a un proyecto que busca revitalizar la acción juvenil socialista en la provincia.

Durante las intervenciones, destacadas figuras como Francisco Díaz (ex secretario de JSE-CyL), Álvaro Carro (SO del PSOE de Laciana y actual SO de Juventudes de León), Mario Rivas (alcalde de Villablino), Nuria Rubio (vicesecretaria del PSOE CyL), Diego Vallejo (SG de JSE-CyL) y Paula Alonso (vicesecretaria de Igualdad JSE) resaltaron la importancia de la implicación juvenil en la política y la necesidad de una visión crítica dentro del socialismo para luchar por el futuro de la provincia de León.

Salida de José Manuel Rubio

José Manuel Rubio, el secretario general saliente, recibió un emotivo homenaje por sus años de servicio a la organización. Su despedida estuvo cargada de gratitud y esperanza por el relevo generacional: «En las Juventudes Socialistas de León encontré un espacio de trabajo, de lucha, de ideas y de compromiso donde la ilusión y las ganas no solo son bienvenidas, sino necesarias. Aquí encontré el propósito de trabajar por crear una sociedad más justa, igualitaria y equilibrada. Aunque ya no forme parte de una organización que tanto me ha dado, seguiré trabajando, aportando y defendiendo sus ideales y propósitos tan necesarios en estos días».

En sus primeras declaraciones como secretario general, Alberto Ferrer afirmó: «Este es un cambio de ciclo apasionante en Juventudes Socialistas de León. Después de unas primarias, comenzamos un nuevo proyecto. José Manuel Rubio ha dejado el listón muy alto, pero todos los que conformamos la nueva comisión ejecutiva provincial venimos con ganas de seguir con su legado y reforzar las Juventudes Socialistas, luchando por esta provincia que tantas carencias tiene, sobre todo entre los jóvenes. Tenemos muchos retos y no dejaremos de trabajar por toda la provincia».

El congreso no solo representó la renovación de los órganos internos de la organización, también reafirmó el compromiso de Juventudes Socialistas de León con el desarrollo y el bienestar de los jóvenes en la provincia, con especial énfasis en la lucha contra la despoblación y la mejora de los servicios públicos en las zonas rurales.