Los agresores de Olegario Ramón: «No le conocía. Ponferrada es un pueblo pobre y no me llama» Uno de los acusados culpa al político socialista de la situación y afirma que él «es la víctima», recordando que su manifestación fue «pacífica» para «resolver el problema de España»

Rubén Fariñas León Martes, 9 de diciembre 2025, 13:10

Acompañado por los diputados Octavio González y Patricia Martínez, Olegario Ramón llegaba a la Audiencia Provincial de León con su pin de presidente del Consejo Comarcal del Bierzo.

El exalcalde de Ponferrada y secretario local de la agrupación socialista en la ciudad ha podido ver, cara a cara, a las dos personas a las que acusaba de una agresión ante la sede del PSOE de la capital berciana, el 11 de mayo de 2024, durante las protestas contra el Gobierno que se extendieron por todo el país.

El primero en prestar declaración ha sido uno de los acusados. Fernando P.C. ha dejado frases contundentes como las siguientes: «No conozco a Olegario Ramón. Me aburre Ponferrada. No sé ni qué es el Consejo Comarcal. Yo soy la víctima».

Todo ello al ser preguntado por las partes sobre su involucración en la agresión donde tiró al suelo y pateó el móvil del presidente comarcal.

Él se encontraba en una protesta que intentaba «resolver el problema de este país con la bandera española». Aquel día apenas quedaban «diez españoles», tras reducirse la afluencia a estas concentraciones convocadas por plataformas de ultra derecha, e insistió en que no le interesaba la política: «Soy empresario desde los 18 años y le dije que no a Adolfo Suárez y a Fraga». Su presencia allí se debía a que «escuchaba hablar de drogas y putas y tenía que estar ahí en vez de en el bar. Y me siento orgulloso de haber estado».

También afirmó que no conocía de nada a Olegario Ramón, exalcalde y portavoz del PSOE de Ponferrada así como presidente del Consejo. «Ponferrada es un pueblo pobre y no me llama para nada».

Sobre la agresión de la que se le acusa, señaló que fue el socialista quien «violó mi distancia personal» al intentar grabar la situación con el móvil. «Le di un manotazo a algo que no sabía ni qué era, voló y le di una patada al darme cuenta que era un móvil y se podía romper, para amortiguar la caída». Del mismo modo ha rechazado posibles insultos al político y ha rechazado dar los 6.000 euros que le pide: «Está enchalado y no le voy a dar nada. Íbamos pacíficamente».