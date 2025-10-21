Aegensen elogia el papel de la mujer rural en León como «guardianas del territorio» La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico participa en la clausura de una jornada estatal de Fademur en León

Leonoticias León Martes, 21 de octubre 2025, 15:24 Comenta Compartir

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, participó hoy de forma telemática en la clausura de la jornada estatal 'Mujeres rurales frente a la emergencia climática: presente y futuro' organizada en León por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, Fademur, y remarcó el papel de las féminas como «agentes de cambio fundamentales frente a la emergencia climática».

Aagesen incidió en la labor esencial de las mujeres en el medio rural. «Sois guardianas del territorio que cuidáis y mantenéis vivos los pueblos e impulsáis la transición ecológica desde lo local», dijo antes de señalar que «queda camino por recorrer, pero el futuro del medio rural pasa por vosotras» y de añadir que la transición ecológica «tiene rostro femenino».

El alcalde de León, José Antonio Diez, también intervino en el acto de clausura y comentó que la emergencia climática «golpea cada día con realidades que solo la ignorancia o el interés espurio pueden negar». El cambio climático, dijo, «exige medidas y las reclama ya». «El reto es global y en él las mujeres debéis hablar y, sobre todo, ser escuchadas», manifestó.

«Nuestra historia, identidad y provincia se levantó gracias al tesón de miles de mujeres que jugaron un papel esencial -reconocido o no- en la vida de sus pueblos. Sois y seguiréis siendo imprescindibles para garantizar un futuro mejor», concluyó.

Temas

Mujeres en el medio rural