Actúa León exige medidas urgentes al Ministerio de Fomento para «sacar de la muerte cerebral» a Feve
LEONOTICIAS Domingo, 5 agosto 2018, 11:35

Actúa León exigió al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que ponga en marcha medidas urgentes para «sacar de la muerte cerebral» a la línea ferroviaria de Feve en la provincia. «No es suficiente con anunciar un teórico rescate, la línea estrecha necesita inversiones urgentes y personal para no seguir arrastrando por el barro un servicio clave para la provincia de León», aseguraron.

Al respecto, lamentaron el «cúmulo de catástrofes» sufridas por el servicio desde que empezó la integración en León. «El abandono y deterioro provocado por la propia Renfe y el Ministerio ha pretendido justificar el cierre de la línea hasta el momento», lo que atribuyen a «una decisión política que cada día está más clara», señaló.

En esa línea, advirtieron que «se ha llegado a un punto de no retorno» en el «desmantelamiento y abandono» de la infraestructura. «Si no se toman medidas ya, seguirá el proceso de expulsión de los usuarios de los pueblos que disfrutaban de un servicio que ya no vertebra la zona oriental de la provincia, en favor de las empresas privadas de transporte por autobús», denunciaron.

En el mismo comunicado, Actúa remarcó su «apuesta por la defensa del tren convencional y la vía estrecha, como transporte de referencia para vertebrar la capital con toda su área metropolitana y el resto de la provincia» y defendió igualmente «un modelo ferroviario público que permita el transporte de mercancías y generar riqueza, así como empleo en toda la provincia».