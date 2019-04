1.500 euros y rectificación pública a un particular por implicar a la UPL en un acto en el Valle de los Caídos Imagen del bulo difundido por Barthe Miralles a través de las redes sociales. El autor del bulo, Enrique Barthe Miralles, pacta un acuerdo previo antes de juicio y deberá publicar en la red social facebook que reconoce la ilegítima intromisión en el honor LEONOTICIAS León Martes, 9 abril 2019, 09:53

Utilizó las redes sociales para implicar a la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en un acto en el Valle de los Caídos por «la defensa de los restos de Franco».

En realidad era un montaje y una invención, un modo torticero de implicar al partido leonesista en una acción en la que no tenía presencia alguna.

Ahora, el autor del 'bulo', Enrique Barthe Miralles, ha aceptado un acuerdo previo antes de entrar al juicio abierto a consecuencia de la demanda contra el honor presentada por la UPL.

El acuerdo entre las partes contempla que Enrique Barthe Miralles «publicará en plazo no superior a diez días desde la homologación del presente acuerdo en el mismo foro o grupo de Facebook en el que se produjo la publicación 'Tu no eres de León si no...' de la que trae causa el procedimiento, durante al menos siete días el siguiente texto:

'Declaro que la publicación el día 30 de Agosto de 2.018 de cartel convocando a una manifestación contra el traslado de los restos de Francisco Franco desde el Valle de los Caídos en la que se incluyó el logotipo de la Unión del Pueblo Leonés fue contraria al derecho al Honor del partido político, absteniéndome de volver a utilizar en el futuro el logotipo o nombre sin consentimiento expreso'«.

1.500 euros de costas

Igualmente Barthe Miralles publicará las disculpas públicas en su página de facebook personal hasta completar siete días de petición pública de disculpas.

Enrique abonará en concepto de «costas procesales la cantidad de 1.500 euros por todos los conceptos en plazo no superior a diez días desde la homologación del presente acuerdo».

UPL da por bueno el acuerdo entre las partes remarcando la necesidad de no utilizar las redes sociales para difundir bulos.