Reabren las oficinas de la SAC de La Bañeza tras invertir 57.000 euros en su reforma

Después del incendio del pasado mes de febrero se ha reparado el sistema de aire acondicionado, instalación eléctrica y sistema de protección contra fuegos

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:45

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha visitado junto al jefe del servicio territorial de Agricultura, Fidentino Reyero; y el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, las oficinas de la Sociedad Agraria Comarcal (SAC) del municipio que han sido recientemente reformadas tras el incendio del mes de febrero.

En concreto, se ha reparado el sistema de aire acondicionado, instalación eléctrica y sistema de protección contra incendios, unas actuaciones que han supuesto un gasto de 57.000 euros. Además, se ha procedido a la instalación de extractores, la limpieza y pintura de las oficinas y la reposición de mobiliario y enseres afectados por el incendio.

La SAC de La Bañeza, dirigida por un jefe de SAC, cuenta con una Unidad Veterinaria encargada de las cuestiones de producción, sanidad y bienestar animal, destacando los censos de ganado bovino, porcino y aves.

Cuenta también con un veterinario de Ayudas Ganaderas y con la Unidad de Desarrollo Agrario, que se encarga, entre otras cuestiones, de la tramitación de las ayudas de la PAC, tanto ayudas agrícolas, como ayudas a la ganadería y ayudas agroambientales. Más del 25% de las solicitudes presentadas en la provincia de León se tramitan en esta SAC.

El personal auxiliar y administrativo sirven de apoyo a todas las actuaciones técnicas de la SAC y se encargan también de la atención e información a los administrados, además de atender el servicio de ventanilla única. El delegado ha aprovechado la visita para felicitar por su trabajo diario a la veintena de trabajadores que atienden a los ganaderos de la zona en estas instalaciones.

La Unidad Veterinaria y la Unidad de Desarrollo Agrario de Santa María del Páramo están adscritos a la SAC de La Bañeza.

