Un nuevo libro homenajea la obra del poeta Antonio Colinas

La Casa de la Poesía de La Bañeza volvió a ser escenario de una destacada cita cultural con la presentación del libro 'Eolas', del escritor y crítico literario José Enrique Martínez, dedicado a la obra poética de Antonio Colinas. El acto contó con la presencia del alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, y de la concejala de Cultura, Silvia Cubria, quienes acompañaron al autor y al poeta bañezano en una velada literaria que reunió a numerosos asistentes.

Con esta nueva presentación, la Casa de la Poesía reafirma su papel como referente cultural y educativo, acogiendo durante esta semana diversas actividades que consolidan a La Bañeza como un punto de encuentro literario de primer nivel. Además de las visitas habituales, el espacio ha recibido a grupos de estudiantes de distintos centros educativos, en actividades que contaron con la participación del propio Antonio Colinas. La semana culminó con la celebración de un Concurso de Lectura de Poesía Infantil, antesala de la presentación del libro de Martínez.

Durante su intervención, José Enrique Martínez destacó las diferentes etapas y la evolución de la poesía de Antonio Colinas, subrayando cómo su obra está profundamente marcada por las vivencias personales y la reflexión interior. Señaló la estrecha relación entre la poesía del autor y su entorno vital, desde sus orígenes en las riberas bañezanas hasta su paso por distintos lugares y experiencias que han nutrido su mirada sobre el mundo contemporáneo.