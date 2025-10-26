leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una intervención en un nido. L.N

Los nidos de cigüeña, un peligro para los tendidos eléctricos en León

Los vecinos de Carrocera y Soto y Amío pasaron cerca de diez horas sin luz tras la caída de un nido sobre un poste de alta tensión durante una tormenta

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Domingo, 26 de octubre 2025, 09:13

Comenta

Los grandes nidos de cigüeña, tan característicos del paisaje rural leonés, pueden convertirse en una seria amenaza cuando se ubican en lugares inadecuados. Su peso y tamaño suponen un riesgo para los tendidos eléctricos, especialmente durante los temporales de otoño e invierno.

Así lo comprobaron los vecinos de Carrocera y Soto y Amío, que el pasado domingo permanecieron cerca de diez horas sin luz tras la caída de un nido sobre una línea de alta tensión.

El corte de suministro se produjo a las tres de la tarde, cuando muchos vecinos aún estaban comiendo. En un principio, se pensó que la avería se debía a la tormenta que azotaba la zona, pero las horas pasaban y la electricidad no regresaba. Al caer la noche, linternas y velas iluminaron los hogares mientras se intentaba averiguar el origen del apagón.

Según explicó la alcaldesa pedánea, durante la tarde varios vehículos de la empresa eléctrica se desplazaron hacia el monte para localizar el fallo. No fue hasta pasadas las diez de la noche cuando el servicio se restableció por completo.

Intervención técnica en la zona

La compañía eléctrica confirmó que el incidente se debió a los daños provocados por un nido de cigüeña asentado en un poste. La tormenta hizo que parte de la estructura se desprendiera y cayera sobre el cableado, causando el corte de luz. La reparación se complicó por la difícil accesibilidad de la zona.

Aunque la ley protege estos nidos entre marzo y agosto, fuera de ese periodo los técnicos pueden retirarlos o intervenir cuando suponen un riesgo para las infraestructuras. Desde la empresa eléctrica señalan que este tipo de incidentes «no son poco frecuentes» en esta época del año, cuando el viento y la lluvia pueden hacer caer los nidos abandonados, afectando al suministro en varios municipios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las 21 empresas de León que facturan más de 50 millones (la primera dobla a la siguiente)
  2. 2 El pueblo de León que reabre su bar tras ofrecerlo gratis para «devolver la vida al pueblo»
  3. 3 Horario, recorrido y calles cortadas por la Carrera de la Mujer 2025 en León
  4. 4 León lidera en la comunidad con siete de los tramos de carreteras más peligrosos del país
  5. 5 Una ocasión le basta al Ceuta para dejar a la Cultural sin premio en el Reino de León
  6. 6 El Aeropuerto de León abre el modo invierno con estos vuelos
  7. 7 Choque entre un turismo y una bici en la ronda de León
  8. 8 León se divide ante el cambio de hora: la mayoría prefiere mantener el horario de verano
  9. 9 Diez bajas en el Nava obligan a aplazar el partido en León contra Ademar
  10. 10 Los municipios de León con más turistas nacionales este verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Los nidos de cigüeña, un peligro para los tendidos eléctricos en León

Los nidos de cigüeña, un peligro para los tendidos eléctricos en León