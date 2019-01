Los monólogos vuelven a La Bañeza como preludio al Carnaval Enrique san Francisco ofrerá un monologo en la Bañeza el próximo 16 de febrero Enrique San Francisco o Iñaki Urrutia serán protagonistas de las noches de humor que el ayuntamiento ha preparado para este año LEONOTICIAS La Bañeza Martes, 15 enero 2019, 13:17

El humor y el espectáculo están servidos en La Bañeza. Este martes el alcalde de La Bañeza, José Miguel Palazuelo, y los concejales de Fiestas y Cultura, Fernando Lobato y Carmen Martínez, presentaron los Monólogos 2019 que, como viene siendo habitual en los últimos años, servirán como preludio al Carnaval. Este año se apuesta por tres galas con espectáculos y monologuistas de primera fila.

El primero de ellos, que será el sábado 16 de febrero, es «Pesadilla en la Cocina», con Miki D´kai y Enrique San Francisco. Imaginen mezclar 4 hamburguesas, 8 pizzas, 6 entrecots, 2 corderos a la brasa, 12 pollos de corral, 3 docenas de huevos y 75 minutos de Comedia de alta calidad. Pues eso es Pesadilla en la Comedia, un espectáculo que no solo reirás de principio a fin sino que saldrás alimentado de Risas para 1 mes.

El popular Enrique San Francisco ha hecho de su vida su personaje, y por supuesto, su particular humor. Su inconfundible y adolescente pelo rubio, sus ojos saltones, su voz ronca y su manera de contar las cosas lo han convertido en uno de los mejores comediantes de España.

Los espectáculos de Miki Dkai están 100% basados en hechos propios, en situaciones que a diario ocurren en su vida. Con él lo más cotidiano se convierte en el humor más fresco, dinámico y descarado. Es un habitual en el canal de televisión Comedy Central, y en Las Noches del Club de la Comedia y un conocido del público bañezano, porque ha estado otros años en esta cita como invitado.

El sábado 23 de febrero llegará al Coliseo «Risa o Plomo», que está arrasando en Teatros de toda España. Un espectáculo formado por los cómicos José Campoy y Raúl Fervé, reconocidos imitadores que dan forma a la parodia de la serie «Narcos» donde sus personajes principales son el hilo conductor de un show cargado de imitaciones, monólogos individuales, sketches y música interpretada por ellos mismos con su particular toque de humor. Un show de monólogo junto con increíbles imitaciones, donde José Campoy y Raúl Fervé hacen que la risa sea una constante durante todo el espectáculo.

El viernes 1 de marzo se cerrará con dos grandes cómicos de la Paramount: Iñaki Urrutia y Esther Gimeno.

Cómico, colaborador y presentador de televisión y con espectáculo propio en teatro «Maldito Naranjito», Iñaki Urrutia es una de las caras más conocidas del humor de este país. Hizo sus apariciones en el programa Nuevos Cómicos de Paramount Comedy. También trabajó como colaborador en otros espacios de la cadena como Noche sin tregua.

Posteriormente, tuvo un paso fugaz por el programa presentado por Pepe Navarro en Televisión Española. En 2011, fue uno de los presentadores del programa de cuatro No le digas a mamá que trabajo en la tele, de Cuatro. Otros programas en los que ha aparecido son: Ruffus & Navarro, No le digas a mi madre que trabajo en la tele, Los Escapistas en AXN, Zapeando en la Sexta, Así nos va, Todo va bien, etc.

Esther Gimeno es actriz y monologuista y otra de las caras conocidas de la Paramount Comedy. Como monologuista desde 2004, ha actuado por toda España y ha grabado monólogos para Aragón TV en «ComedYantes» (2016), para «Sopa de Gansos» en Factoría de Ficción, para Caracol TV (Colombia) en el «Festival Internacional del Humor» (2013), para «Ensayo General» de La 2 y para Comedy Central (2005-2008). Fue creadora y presentadora de las noches de comedia del emblemático Café Comercial (Madrid 2011-2012), bajo el personaje de Madame Gimeno.

Precios y abonos

Los precios para «Pesadilla en la Comedia» y el espectáculo de Iñaki Urrutia y Esther Gimeno serán de 15€ en platea y primer anfiteatro y 12€ para el segundo. «Risa y Plomo» tendrá unos precios ligeramente más bajos que las otras dos, 12€ y 10€.

Los abonos para las 3 serán 35€, 35€ y 30€, para platea, primer y segundo anfiteatro respectivamente. Todas las funciones serán a las 20:30h.

La venta de abonos y localidades para cada función se podrá hacer en la del teatro, en oficinas del ayuntamiento de 9 a 14h y en la taquilla del cine. También en taquilla los días de la función de 12 a 14h y dos horas antes de la función.

La venta de abonos comenzará el próximo lunes día 21, a partir de las 9 de la mañana y durante una semana no se podrán adquirir entradas individuales. A partir del lunes 28 también comenzará la venta de cada una de las funciones.