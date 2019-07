Tu mejor amigo, en las mejores manos La veterinaria Sara Iglesias atendiendo a Sofía. / I.Santos La Clínica Veterinaria de La Bañeza es un centro especializado en el cuidado de las mascotas en la comarca, donde cuentan con todas las comodidades para los pacientes, la última tecnología de diagnóstico y las mejores profesionales LEONOTICIAS La Bañeza Viernes, 19 julio 2019, 17:08

Los reyes de la casa tiene su centro de cuidados en la Clínica Veterinaria de La Bañeza. Sara, Patricia, Ainoa y Cristina son las encargadas de que las visitas médicas de los peludos sean lo más agradables posibles y eso se nota en su entrada por la puerta de la Clínica.

Un amplio espacio en el centro de La Bañeza que cuenta con consultas de perro y gato individuales, zona de hospitalización, quirófano, guardería, peluquería y tienda.

El sueño nace en 2013. Sara Iglesias decide dar un paso adelante, y tras formarse durante años y trabajar en otras clínicas, abre su centro veterinario en la localidad que la vio crecer. Un sueño que cumplió hace seis años y por el que no ha dejado de trabajar. «Empezamos siendo dos y ahora hemos ampliado el local y trabajamos cuatro personas», explica la gerente y veterinaria Sara Iglesias.

Una clienta con su perro en la Clínica Veterinaria de La Bañeza. / I.Santos

La Clínica Veterinaria de La Bañeza ofrece un servicio del que carecen muchas localidades del sur de la provincia, por lo que se ha convertido en referente para tratar las patologías y enfermedades de las mascotas.

Un espacio para todos

La Clínica Veterinaria de La Bañeza dispone de una entrada amplia y las salas de espera diferenciadas evitan posibles enfrentamientos entre mascotas.

El centro cuenta con una tienda especializada de alimentos y complementos necesarios para cuidar la salud de los animales de compañía. También disponen de un amplio surtido de correas, bozales y juguetes que se convertirán en los amigos inseparables de las mascotas.

Recepción de clientes en la Clínica Veterinaria de La Bañeza. / I.Santos

Las consultas caninas y felinas son privadas, personalizadas y separadas. En ellas se puede llevar a cabo la colocación de un microchip, las vacunas necesarias para las mascotas y su posterior actualización en la cartilla del animal o una completa revisión de la salud de los peludos.

Diagnóstico completo

Sara y Patricia buscan la comodidad de todos sus pacientes y también la de sus dueños. Para ello, las veterinarias procuran que la visita a la clínica de las mascotas sea lo más liviana posible y cuentan con los resultados de las analíticas entre 8 y 15 minutos que acortan las esperas.

Dos veterinarias de la Clínica Veterinaria de La Bañeza atendiendo a un perro. / I.Santos

El diagnóstico de Rayos X también ha hecho crecer a la clínica que cuenta con una de las últimas máquinas del mercado lo que permite obtener radiografías digitales en cuestión de segundos. Además la nueva tecnología cuenta con mediciones de corazón o cadera lo que acelera los diagnósticos y el inicio de los tratamientos.

La Clínica Veterinaria de La Bañeza realiza todo tipo de cirugías a excepción de ojos. Para ofrecer un servicio completo con los mejores profesionales, Sara cuenta con veterinarios asociados que se desplazan a la localidad leonesa para realizar algunas operaciones.

Tras la cirugía, las mascotas quedarán hospitalizadas en la clínica en espacios separados para perros y gatos, lo que facilita la recuperación.

Dos veterinarias de la Clínica Veterinaria de La Bañeza atendiendo a un perro. / I.Santos

La clínica amplió su espacio y ahora cuenta con una amplia guardería en la que los animales pueden quedar cuidados y vigilados desde unas horas hasta unos días. «Puede ser un día o un fin de semana, a mi no me gusta que queden aquí por mucho tiempo, porque aunque está muy bien acondicionado, no es su lugar», explica la gerente de la Clínica.

El centro veterinario de La Bañeza no sólo se preocupa de la salud, la belleza y el cuidado de las mascotas también tiene su espacio. El servicio de peluquería es uno de los grandes escaparates de la localidad muchos vecinos se paran a ver como Cristina corta, lava y peina a las mascotas con el mismo cariño que sus dueños.

Una veterinaria de la Clínica Veterinaria de La Bañeza atendiendo a un perro. / I.Santos

La Clínica Veterinaria de La Bañeza cuenta con urgencias 24 horas y servicio a domicilio bajo cita previa. De momento, no atienden las urgencias a domicilio «no podemos, porque estamos aquí a tope», asegura Sara Iglesias. Un servicio completo en el que no falta detalle y donde el cuidado y mimo se notan en la pasión con la que estas cuatro profesionales tratan a los animales.